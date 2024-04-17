Destici, Özel'i tebrik etti: Hakkını vermek lazım

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e kapılarının açık olduğunu açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Destici, "Önce biliyorsunuz o adım attı. Onda da tebrik ediyorum. Ne dedi, 'Makama saygılı olacağız' dedi. Orada kastettiği neydi? 'Cumhurbaşkanlığı makamına saygılı olacağız' dedi. Yani ilk olumlu adımı atan Özgür Özel Bey oldu. Hakkını vermek lazım." ifadelerini kullandı.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından partisinin oylarını artırdığını, oyları artıramadıkları yerlerle ilgili değerlendirmeyi parti içinde yaptıklarını belirtti. Belediye başkanlığını kazanmış il ve ilçe başkanlarıyla bir araya geleceklerini ifade eden Destici, seçilen başkanların, seçimden önce açıkladıkları seçim beyannamesine göre hizmet edeceklerini bildirdi.

"Özgür beyi tebrik ediyorum"

Toplantı sonrasında bir basın mensubunun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e kapılarının açık olduğunu açıklamasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Destici, "Önce biliyorsunuz o adım attı. Onda da tebrik ediyorum. Ne dedi, 'Makama saygılı olacağız' dedi. Orada kastettiği neydi? 'Cumhurbaşkanlığı makamına saygılı olacağız' dedi. Yani ilk olumlu adımı atan Özgür Özel Bey oldu. Hakkını vermek lazım. Ve bunun üzerine de Sayın Cumhurbaşkanımız elbette ki randevu istenirse görüşebileceğini ve pek çok konuyu da konuşabileceğini ifade etti. Türkiye'nin zaten gelmesi nokta gereken nokta buydu yani. Milletimiz iktidarıyla, muhalefetiyle bunu bekliyor, seçim bitti artık. Elbette ki ülkenin yüzde 52-53 oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanını geçtiğimiz dönemlerde tanımayanlar oldu biliyorsunuz. Geçmiş dönemde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmiş genel başkanları da aynı tavrı takıldılar. Özgür Özel'in bu takındığı tavır gerçekten olumlu bir tavır. Cumhurbaşkanımızın kabulü de yine açıklamaları da olumlu. Bunun Türkiye'ye olumlu bir yansıması iç barışımız, birliğimiz açısından çok önemli." dedi.

Destici, "Seçimler bitmiştir. Türkiye'nin önünde meseleler vardır. Alması gereken kararlar, yapması gerekenler, yeni anayasa değişikliği bunun başında gelir. İnşallah burada bir uzlaşı çıkar ve Türkiye yeni demokratik, sivil bir anayasaya kavuşur. Bizim mecburiyetimiz Türkiye içinde bütün siyasi partilerin devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünün yanında olan bütün siyasi partilerin genel başkanlarının bir araya gelmesinden geçiyor. Bizim buna mecburiyetimiz var. Başka bir ülkeyle bir araya gelmeye ya da onun yanında durmaya falan mecburiyetimiz yok. Tam tersine hiç ve bir araya gelmemizi gerektirecek bir şey de durum. Biz içeride yan yana olmalıyız. Biz içeride birliğimizi sağladığımızda zaten dışarıdan kimsenin gücü bize yetmez." ifadelerini kullandı.

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Sahipsiz hayvanlar meselesinin, kamuoyunun gündeminde önemli yer tuttuğunu, farklı illerden bu sorunla ilgili sürekli olumsuz haberler geldiğini aktaran Destici, "BBP'nin en öncelikli meselelerinden bir tanesi de sokaklarımızı, şehirlerimizi saldırgan sokak köpeklerinden temizleyip, insanlarımızın şehirlerinde, illerinde, ilçelerinde güvenli bir şekilde gezmesini, yaşamasını sağlamak." diye konuştu.

"Mağduriyet ortadan kalkmalı"

Emekli maaşlarıyla ilgili de konuşan Destici, emeklilerin bir haksızlık ve hak mağduriyeti yaşadıklarının kesin olduğunu vurguladı. Destici, "Devletimiz, hükümetimiz, bu mağduriyeti artık ortadan kaldırmalıdır, ivedilikle emeklilerimizle ilgili bir düzenleme yapmalı, en az asgari, seyyanen 5 bin lira artış yaparak, öncelikle emeklilerimizi rahatlatmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kurban Bayramı'nda verilecek 3 bin lira ikramiyenin de yetersiz olacağını dile getiren Destici, "3 bin lirayla büyükbaş bir kurbanın ancak bacağını satın alırsınız. Yapılması gereken, emeklilerimize küçükbaş kurban kesecek kadar ikramiye verilmeli, o da 10 bin lira olmalıdır." diye konuştu.