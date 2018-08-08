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Destici: Öcalan da idam edilebilir

İdamla ilgili tekliflerini Meclise getireceklerini ve dört siyasi parti grubundan destek isteyeceklerini söyleyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Öcalan ya da benzer hükümlülerin idamının önünde engel yok" dedi.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 17:27
Destici: Öcalan da idam edilebilir

Mecliste düzenlediği basın toplantısında konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, idam cezasının yeniden hukuk sisteminde yer almasına ilişkin açıklamasının, temsil ettiği insanların duygularına olan duyarlılığından kaynaklandığını söyledi.

ÖCALAN İDAM EDİLİR

Bir gazetecinin "Öcalan ya da benzer şekilde hükümlülerin durumu ne olacak?" sorusu üzerine Destici, şunları söyledi:

"Eskiye dönük suçlarla ilgili verilmiş hükümler eski düzenlemelere göredir. Ancak, mesela Öcalan üzerinden gidersek, hala terör örgütüyle ilintisi devam ediyor, hala terör örgütünün elebaşısı ve hala talimat veriyor. Bunlar somut delillerle ispat edildiğinde bu eylemlerin talimatçısı olarak elbette ki yargılanır ve idam cezası gelirse idam edilir. Bunun önünde engel yok. PKK ile ilişkisini devam ettirdiği sürece bundan kurtulması mümkün değil. O ya da onun benzeri terör örgütüyle iltisakı devam edenler için aynı şeyi söylüyorum."

Bu konuya ilişkin gerekirse Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşebileceğini, ancak şu anda bu konuyla ilgili alınmış bir karar olmadığını vurgulayan Destici, "Yargımıza güvenelim. Ben Türk yargısının özgür, özgün ve şüphe getirmeyecek şekilde kaliteli olduğuna inanıyorum" dedi.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 17:27
  1. İdam
  2. Mustafa Destici
  3. BBP

YORUM YAZ

  • Osman ÖzkanOsman Özkan39 dk önce
    güzel bir bakış açısı öcalan,a terör örgutu hala liderimiz öcalandır diyorsa vede öcalanın avukatları örgüte şifreli bilgiler götürurken tesbid ederlerse öcalan tekrar mahkemeye çıkartılır ve idam cezası verilir aynı cezalar fetocu teröristler içinde geçerlidir müebbed hapis cezaları alıp hücrelerinde diğer mahkumlara hala ruyalarla gaz verdikleri tesbit edilenler tekrar mahkemeye çıkartılır örgüt bağlantıları devam ettiğinden idamla cezalandırılırlar.
  • MuRatMuRat52 dk önce
    Akp 'nin 17 yılda yapamadığını bu mu yapacak
  • Şimşek çakiyy,Şimşek çakiyy,42 dk önce
    Gürler ama yağamaz..
  • Yunus 16 Yunus 16 29 dk önce
    İDAM IN ÖNÜNDE NASIL ENGEL YOK? KAFADAN AT? BİLEREK Mİ KONUŞUYORSUN? TERÖRİST BAŞI NIN CEZASI KESİLMİŞ. GERİYE DÖNÜK İDAM NASIL UYGULANIR? ULUSLARARASI ANLAŞMALAR? İTALYAN CEZA HUKUKU ALMAN YARGI HUKUKU İLE NASIL OLACAK? VAR OLAN İDAM KALDIRILDI? 1999 YILI ÖCALAN MI ÖNCE TESLİM EDİLDİ? İDAM MI ÖNCE KALDIRILDI? ECEVİT ÖLDÜ, BAHÇELİ VE MESUT YILMAZ A SORMAK LAZIM.
  • Hataylı Hataylı 38 dk önce
    Bakacaz görecez MHP'nin destek vereceğini biliyoruz AKP'liler bakalım kaçı evet diyecek en merak konusu Başkan Recep Tayyip Erdoğan önüme gelirse imzalarım diyor ama partili bir yönetime geçtiğimize göre ağzından çıkacak emrine bakar bence AKP istiyor gibi görünsede istemiyor gibi intiba bırakıyor süreci merakla takip edeceğim.
  • TEBRİKLER DESTİCİTEBRİKLER DESTİCİ48 dk önce
    DESTİCİYİ BİR MİLLİ GÖRÜŞÇÜ OLARAK CESARETİNDEN VE CİDDİYETİNDEN DOLAYI TEBRİK EDİYORUM BU DÜŞÜNCESİNİN ARKASINDA DURMASINI İSTİYORUM VE DİĞER MUHAFAZAKAR ZİHNİYETTEKİ İNSANLARADA ÖRNEK OLSUN
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