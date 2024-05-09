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Siyaset Destici İP'li Müsavat'la görüştü!
Siyaset

Destici İP'li Müsavat'la görüştü!

Yeniakit Publisher
2024-05-09 21:07:00 - 2024-05-09 21:46:33
Destici İP'li Müsavat'la görüştü!

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti.

Görüşme İYİ Parti Genel Merkezinde basına kapalı gerçekleşti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre kongre için tebrik dileklerinde bulunan Destici, şunları söyledi:

'Görüşmelerimiz sürecek'

"En önemli ve en başta tebriğimiz sayın Genel Başkan'a. Müsavat Dervişoğlu ismi bizim için kıymetli bir isimdir. 40 yıla dayanan bir dostluğumuz, arkadaşlığımız var. Aynı ocakta birlikte görev yaptık. O günden bugüne kadar da dostluğumuz, arkadaşlığımız devam etti.

Türkiye'nin meseleleri noktasında, Meclis'te olduğumuz dönemde ve farklı noktalarda da hep görüş alışverişinde bulunduk, istişare ettik. Ben öncelikle kendisini tebrik ediyorum, hayırlı olsun. Bilgisi, birikimi, tecrübesiyle, bu görevi layıkıyla yapacağına da yürekten inanıyorum, başarılar diliyorum."

Müsavat Dervişoğlu ile görüşmesinin çok güzel geçtiğini, eski anıların yad edildiğini aktaran Destici, başta yeni anayasa olmak üzere Türkiye'nin gündemindeki konuların istişare edildiğini, görüşmelere daha sonra da devam edeceklerini kaydetti.
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