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Siyaset Destici: CHP teröre mesafe koyarsa aliyyülala olur
Siyaset

Destici: CHP teröre mesafe koyarsa aliyyülala olur

Yeniakit Publisher
2024-05-04 17:38:00 -
Destici: CHP teröre mesafe koyarsa aliyyülala olur

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Başkan Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Özel’i kabulüne ilişkin konuştu.

Memleketi Eskişehir’in Günyüzü İlçe Belediye Başkanı Hidayet Özmen’i tebrik eden Destici, şunları dile getirdi: “Bizi umutlandıran, seçimden sonraki tavır olmuştur. Bu olumlu bir havadır, görüşmede her ne kadar birileri sağından solundan çekiştirmeler yapıp, bir bulanıklık oluşturmaya çalışsalar da CHP ve AK Parti tarafından yapılan açıklamalar görüşmenin olumlu geçtiği şeklinde kamuoyuna yansıtılmıştır. Kazandıkları belediyelerin başarısından sonra hemen bir erken seçim dememeleri, seçimin zamanında yapılmasıyla ilgili bir tavır ortaya koymaları, en azından şimdilik anayasa çalışmaları ile ilgili Meclis Başkanımızla görüşmeleri, diyaloğa açık bir tavır sürdürmektedirler, bu da ülkemiz, milletimiz, memleketimiz adına hayırlıdır. CHP inşallah önümüzdeki günlerde bu terör uzantılarıyla da arasına mesafe koyarsa o zaman aliyyülala olur.”

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