Milli Eğitim Bakanlığı, Yaz dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kursları'nın (DYK) tarihlerini duyurdu. Destekleme ve Yetiştirme Kursları kapsamında öğrenciler, pekiştirme ve geri kaldıkları derslerde açığı kapatma imkanına sahip olabiliyor. Destekleme ve Yetiştirme Kursları, birçok öğrenciye ücretsiz destek vermektedir. Peki, Destekleme ve Yetiştirme Kursu ne zaman ve nasıl başvuru yapılır? İşte merak edilen haberin detayları…

Destekleme ve Yetiştirme Kursu ne zaman ve nasıl başvuru yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için destekleme ve yetiştirme kurslarının 5 Temmuz'da açılacağını bildirdi. Örgün eğitim öğrencileri okudukları okul ya da kurumlarından aldıkları EBA şifresi ile e-kurs modülü üzerinden tercih yapabilir. Açık öğretim öğrencileri örgün eğitim kurs merkezlerine, kursiyerler ise halk eğitim merkezleri müdürlüklerine sınıf düzeyleri veya diplomaları ile şahsen başvuru yaparak kurs şifrelerini alabilir.