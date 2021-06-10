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Eğitim Destekleme ve Yetiştirme Kursu ne zaman ve nasıl başvuru yapılır?
Eğitim

Destekleme ve Yetiştirme Kursu ne zaman ve nasıl başvuru yapılır?

Destekleme ve Yetiştirme Kursu (DYK), Milli Eğitim Bakanlığı tarafından devlet okullarında eğitim görmekte olan öğrenciler için verilen ekstra eğitimleri nitelemektedir. Destekleme ve Yetiştirme Kursu’ndan faydalanmak isteyen öğrenciler, kursun ne zaman başlayacağını ve nasıl başvuru yapabileceğini araştırıyor. Peki, Destekleme ve Yetiştirme Kursu ne zaman ve nasıl başvuru yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-06-10 22:59:00 -
Destekleme ve Yetiştirme Kursu ne zaman ve nasıl başvuru yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı, Yaz dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kursları'nın (DYK) tarihlerini duyurdu. Destekleme ve Yetiştirme Kursları kapsamında öğrenciler, pekiştirme ve geri kaldıkları derslerde açığı kapatma imkanına sahip olabiliyor. Destekleme ve Yetiştirme Kursları, birçok öğrenciye ücretsiz destek vermektedir. Peki, Destekleme ve Yetiştirme Kursu ne zaman ve nasıl başvuru yapılır? İşte merak edilen haberin detayları…

Destekleme ve Yetiştirme Kursu ne zaman ve nasıl başvuru yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 12. sınıf öğrencileri ve  mezunlar için destekleme ve yetiştirme kurslarının 5 Temmuz'da açılacağını  bildirdi.  Örgün eğitim öğrencileri okudukları okul ya da kurumlarından aldıkları EBA şifresi ile e-kurs modülü üzerinden tercih yapabilir. Açık öğretim öğrencileri örgün eğitim kurs merkezlerine, kursiyerler ise halk eğitim merkezleri müdürlüklerine sınıf düzeyleri veya diplomaları ile şahsen başvuru yaparak kurs şifrelerini alabilir.

 

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