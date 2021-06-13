Destekleme ve yetiştirme kursları ne zaman açılacak? 2021 destekleme ve yetiştirme kursları ne zaman başlayacak?

Yazın Destekleme ve yetiştirme kursları olacak mı? Üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik okullarda Destekleme ve Yetiştirme Kursları ücretsiz olarak açılmakadır. Peki destekleme ve yetiştirme kursları ne zaman açılacak? Destekleme ve yetiştirme kursları ne zaman başlayacak? 2021 yaz dönemi DYK başvuruları ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için destekleme ve yetiştirme kurslarının açılacağını bildirdi.

2021 destekleme ve yetiştirme kursları ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığından illere gönderilen yazıya göre, resmi okullarda öğrenim gören 11. sınıftan 12. sınıfa geçen ve örgün ve açık öğretim kurumlarından mezun öğrencilere verilecek eğitim, 5 Temmuz - 27 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Kurslarda, öğrencilerin ve kursiyerlerin dersliklerdeki oturma planı, fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenecek, bir sınıfta bulunması gereken en fazla öğrenci sayısı da bu fiziki mesafe dikkate alınarak belirlenecek. Kurslara devam etmek isteyen öğrencilerden barınma ihtiyacı olanlar, salgınla ilgili tedbirlerin alınması kaydıyla valiliklerce belirlenecek okul pansiyonlarında kalabilecek. Kurslarda, Kovid-19 salgınıyla mücadele doğrultusunda maske, fiziki mesafe ve temizlik kuralları başta olmak üzere diğer kurallara titizlikle uyulacak. Destekleme ve yetiştirme kursları için tıklayın