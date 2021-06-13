  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Birlikte kamera karşısına çıkmayacaklar

Vatandaş nasıl aldatılır? İşte suya yüzde 80 zam yapan Mansur Yavaş'ın iki yüzlülüğü

Habertürk'te aşı olmayan vatandaşlar için tepki çeken çağrı! "Asker devreye girebilir, hapis cezası verilebilir"

Türkiye'den sert açıklama: Şiddetle lanetliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Afrin'de hastaneye düzenlenen saldırıya tepki: Karanlık ruha sahip terör örgütünü tanıyoruz

Eşcinsel sapıklar gazetemizi Avrupalı ağababalarına şikayet etti!

Biden BBC muhabirlerini masadan kovdurdu! Yaşananları gülümseyerek izledi

Peker Hadi'yi, Olur Süleyman'ı ifşa etti!

Tarihi galibiyet! Eriksen'in bir anda yere yığıldığı maçta Finlandiyalı futbolculardan takdir toplayan davranış!

Rusya, Türkiye ile olan anlaşmayı bozdu! Sivillere saldırdı
Podolski'den Türkiye itirafı: Tepki koymak gerek
Genç hemşirenin sır ölümü! Şok iddia
Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbullular dikkat
Bursa'da feci kaza! 3 yaralı
Eğitim Destekleme ve yetiştirme kursları ne zaman açılacak? 2021 destekleme ve yetiştirme kursları ne zaman başlayacak?
Eğitim

Destekleme ve yetiştirme kursları ne zaman açılacak? 2021 destekleme ve yetiştirme kursları ne zaman başlayacak?

Yazın destekleme kursları açılacak mı? Destekleme ve yetiştirme kurs kayıtları ne zaman? Destekleme ve yetiştirme kurslarına başvurular ne zaman yapılacak? Destekleme ve yetiştirme kurslarına gidecek olan 12. sınıf öğrencileri yazın okullarda açılacak olan DYK tarihlerini sorguluyor. Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve yetiştirme kurslarının başlama tarihlerini açıkladı. Peki Destekleme ve yetiştirme kursları ne zaman açılacak? Destekleme ve yetiştirme kursları ne zaman başlıyor? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 10:27:00 - 2021-06-13 10:29:59
Destekleme ve yetiştirme kursları ne zaman açılacak? 2021 destekleme ve yetiştirme kursları ne zaman başlayacak?

Yazın Destekleme ve yetiştirme kursları olacak mı? Üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik okullarda Destekleme ve Yetiştirme Kursları ücretsiz olarak açılmakadır. Peki destekleme ve yetiştirme kursları ne zaman açılacak? Destekleme ve yetiştirme kursları ne zaman başlayacak? 2021 yaz dönemi DYK başvuruları ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için destekleme ve yetiştirme kurslarının açılacağını bildirdi. 

2021 destekleme ve yetiştirme kursları ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığından illere gönderilen yazıya göre, resmi okullarda öğrenim gören 11. sınıftan 12. sınıfa geçen ve örgün ve açık öğretim kurumlarından mezun öğrencilere verilecek eğitim, 5 Temmuz - 27 Ağustos tarihlerinde yapılacak.  Kurslarda, öğrencilerin ve kursiyerlerin dersliklerdeki oturma planı, fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenecek, bir sınıfta bulunması gereken en fazla öğrenci sayısı da bu fiziki mesafe dikkate alınarak belirlenecek. Kurslara devam etmek isteyen öğrencilerden barınma ihtiyacı olanlar, salgınla ilgili tedbirlerin alınması kaydıyla valiliklerce belirlenecek okul pansiyonlarında kalabilecek. Kurslarda, Kovid-19 salgınıyla mücadele doğrultusunda maske, fiziki mesafe ve temizlik kuralları başta olmak üzere diğer kurallara titizlikle uyulacak. Destekleme ve yetiştirme kursları için tıklayın

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay