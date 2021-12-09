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Ekonomi Destek Patent’in ‘Fikrine Sahip Çık’ projesine ödül
Ekonomi

Destek Patent’in ‘Fikrine Sahip Çık’ projesine ödül

Destek Patent, 2019 yılında başlattığı sosyal sorumluluk projesi ‘Fikrine Sahip Çık’la 13’üncü Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi’nde Gümüş Başarı Ödülü aldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 23:31:00 -
Destek Patent’in ‘Fikrine Sahip Çık’ projesine ödül

Projeyle fikri ve sınai haklar alanında bilinçli bir nesil yetiştirilmesi hedefleniyor. Liselileri ve üniversitelileri buluşlar yapmaya teşvik eden ‘Fikrine Sahip Çık’ çerçevesinde girişimcilere yönelik eğitimler de veriliyor. Projeyle toplamda 100 bin kişiye ulaşılması planlanıyor. Bu anlamda İl Milli Eğitim müdürlükleri vasıtasıyla çeşitli liseler, üniversitelerin girişimcilik kulüpleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Dernekler ve OSB’ler ile iş birliği çerçevesinde bu bilinci tüm Türkiye’de yaygınlaştırma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Gerek güçlü gerekse sürdürülebilir bir ekonomiye ulaşabilmek için atılan tüm adımlar arasında fikri ve sınai haklar alanındaki yatırımların etkisinin büyük olduğunu vurgulayan Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz şunları söyledi:

Gençler bilinçlendirilmeli

“Bir ülkenin ekonomisinin büyümesindeki en önemli göstergelerden birisi, fikri ve sınai haklar alanında yaptığı yatırımlardır. Gelecekte ülkemizin küresel anlamda rekabet gücünü ve marka değerini arttırabilmek için gençlerimizi bilinçlendirmeliyiz. Emekleri, icatları, fikirleriyle ülkemizi yarınlara taşıyacak gençlerimize ve halihazırda ticari faaliyetlerini sürdüren firmalarımıza, girişimcilerimize ‘Fikrine Sahip Çık’ diyoruz. Özellikle de buluş yapmaya merakı olan, yeni bir ürün ya da marka oluşturmak için heyecan duyan girişimci gençlerimizin hem Türkiye’de hem de dünyanın herhangi bir yerinde haklarını nasıl koruyacakları konusunda bilgi sahibi olmaları gerekiyor. Biz bu projeyle fikrini geleceğe taşımak isteyen tüm gençlerimizin en büyük destekçisi olduğumuzu ortaya koyduk. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği’nin 13’üncü Zirvesi’nde bu ödülü almak bizleri gururlandırdı.”

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