Destek çığ gibi büyüyor! LC Waikiki’den ibnelere Osmanlı şamarı

Türkiye’de giyim sektörünün önde gelen firmalarından LC Waikiki, LGBTİ sembollerini çağrıştıran gökkuşağı ve tek boynuzlu at gibi figürleri kullanmama kararı aldı.

Türkiye’de aktif bir şekilde kültürel yapıyı bozmaya çalışan LGBTİ lobileri, LC Waikiki’nin hamlesi sonrası sudan çıkmış balığa döndü. Dev firmaları etkilemeyi adet edinen ve adeta vesayet mantığıyla iş yapan sapkınlar, ket vuramadıkları LC Waikiki’ye karşı nefret kusmaya başladı.

Sosyal medyada dev markaya yönelik boykot çağrıları yapıldı.

Müslümanlar sessiz kalmadı! Boykota karşı destek mesajları

LGBTİ lobilerinin linç kampanyasına karşı, Müslüman Anadolu halkı da sesini çıkararak Türkiye’nin ve yerli markaların sahipsiz olmadığını gösterdi. Twitter’da LC Waikiki’ye yönelik on binlerce destek mesajı yayınlandı.

AK Parti eski Milletvekili Metin Külün yayınladığı bir mesajında, “LC Waikiki’yi İnsanın doğasına sahip çıkan dikkati, duyarlılığı ve duruşundan dolayı tebrik ediyoruz ve teşekkür ediyoruz. @LCWaikiki’nin duyarlılığını ve dikkatini İş Dünyasından da bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Ersoy Dede ise, “LC Waikiki dünyayı teslim alan bir deve savaş açtı. Bugün yanında pozisyon almamız lazım.. Bize ait değerleri bir lobiye yedirmemek için risk aldı. Sahip çıkalım” diye yazdı.

Gazeteci Ersin Çelik ise, “Türkiye'nin tekstil devi LC Waikiki LGBT lobisinin baskılarına boyun eğmedi. Sosyal medyada eşcinselliği destekleyen paylaşımlar yapan markaların aksine LGBT'yi çağrıştıran ve meşrulaştıran renk kombinasyonlarını da kullanmama kararı almış. Helal olsun. #TebriklerLCWaikiki” mesajını paylaştı.

Ahmet Yesevi Derneği ise, "Her yıl, bakmakta olduğumuz yetim yavrularımıza kıyafet yardımı da yapan LC Waikiki’ye, LGBT gibi oluşumlara karşı sergilediği tutumla milli, manevi ve ailevi değerlerimize sahip çıktığı için teşekkür ediyoruz. #TebriklerLCWaikiki" ifadelerini kullandı.

Yazar Sevda Türküsev de sosyal medya hesabından, "Tebrikler" yazarak LC Waikiki'ye destek oldu.

LC Waikiki’ye verilen destek mesajları on binleri bulurken, “#LCWaikikiBoykot” etiketine karşı, “#TebriklerLCWaikiki”, “#YanındayızLCWaikiki” ve “#LCWaikikiDestek” etiketleri açıldı.

Gelen bazı mesajlar şu şekilde: