  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Destek çığ gibi büyüyor! LC Waikiki’den ibnelere Osmanlı şamarı

Sapkın LGBTİ’lerin sembollerinin yer aldığı ürünleri satmama kararı alan LC Waikiki’ye destek çığ gibi büyüdü. Sapkınlara avukatlık yapan birtakım gruplar markaya yönelik cılız bir boykot çağrısı yapsa da, Müslüman Anadolu halkı LC Waikiki’nin bu anlamlı tavrı karşısında desteğini esirgemedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-09 15:49:00 -
Destek çığ gibi büyüyor! LC Waikiki’den ibnelere Osmanlı şamarı

Türkiye’de giyim sektörünün önde gelen firmalarından LC Waikiki, LGBTİ sembollerini çağrıştıran gökkuşağı ve tek boynuzlu at gibi figürleri kullanmama kararı aldı.

Türkiye’de aktif bir şekilde kültürel yapıyı bozmaya çalışan LGBTİ lobileri, LC Waikiki’nin hamlesi sonrası sudan çıkmış balığa döndü. Dev firmaları etkilemeyi adet edinen ve adeta vesayet mantığıyla iş yapan sapkınlar, ket vuramadıkları LC Waikiki’ye karşı nefret kusmaya başladı.

Sosyal medyada dev markaya yönelik boykot çağrıları yapıldı.

Müslümanlar sessiz kalmadı! Boykota karşı destek mesajları

LGBTİ lobilerinin linç kampanyasına karşı, Müslüman Anadolu halkı da sesini çıkararak Türkiye’nin ve yerli markaların sahipsiz olmadığını gösterdi. Twitter’da LC Waikiki’ye yönelik on binlerce destek mesajı yayınlandı.

AK Parti eski Milletvekili Metin Külün yayınladığı bir mesajında, “LC Waikiki’yi İnsanın doğasına sahip çıkan dikkati, duyarlılığı ve duruşundan dolayı tebrik ediyoruz ve teşekkür ediyoruz.  @LCWaikiki’nin duyarlılığını ve dikkatini İş Dünyasından da bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Ersoy Dede ise, “LC Waikiki dünyayı teslim alan bir deve savaş açtı. Bugün yanında pozisyon almamız lazım.. Bize ait değerleri bir lobiye yedirmemek için risk aldı. Sahip çıkalım” diye yazdı.

Gazeteci Ersin Çelik ise, “Türkiye'nin tekstil devi LC Waikiki LGBT lobisinin baskılarına boyun eğmedi. Sosyal medyada eşcinselliği destekleyen paylaşımlar yapan markaların aksine LGBT'yi çağrıştıran ve meşrulaştıran renk kombinasyonlarını da kullanmama kararı almış. Helal olsun. #TebriklerLCWaikiki” mesajını paylaştı.

Ahmet Yesevi Derneği ise, "Her yıl, bakmakta olduğumuz yetim yavrularımıza kıyafet yardımı da yapan LC Waikiki’ye, LGBT gibi oluşumlara karşı sergilediği tutumla milli, manevi ve ailevi değerlerimize sahip çıktığı için teşekkür ediyoruz. #TebriklerLCWaikiki" ifadelerini kullandı.

Yazar Sevda Türküsev de sosyal medya hesabından, "Tebrikler" yazarak LC Waikiki'ye destek oldu.

LC Waikiki’ye verilen destek mesajları on binleri bulurken, “#LCWaikikiBoykot” etiketine karşı, “#TebriklerLCWaikiki”, “#YanındayızLCWaikiki” ve “#LCWaikikiDestek” etiketleri açıldı.

Gelen bazı mesajlar şu şekilde:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yusuf can

Bu yaziyi yazarken kuzlarimin babalar gunu hediyesi olarak aldigi lcwaikki kot vefe tisort var bundan so rada ben.cirabima varana suzden alacagim burada yazanlarinda ayni tutumda olacagindan emin olabilirsiniz hepiniz dag olun var olun Rabbim sizden razi olsun
  • Yanıtla

dost

Teşekürler LC Waikiki.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı