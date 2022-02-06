Destanoğlu hakemlere isyan etti

Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, Antalyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Performansıyla ilgili konuşan Ersin Destanoğlu "Kendi eksiklerim üzerine gidiyorum. Eksiklerimi giderdikçe kendimi daha iyi hissediyorum." dedi.

"Dikkatli davranmalarını rica ediyorum"

Hakemlerin rakip kalecilere sarı kart göstermediğini söyleyen Ersin Destanoğlu "Şu an bu ligde oyuncu, kaleci olsun zaman geçirmeyen yok. Ben yapınca hemen uyarılıyorum. Başka kaleciler yapınca 90'da uyarılıyor. 90'da uyarıp kart göstersen bir anlam ifade etmiyor. Ben 30'da uyarılıyorum ve 70 dakika kart korkusuyla yaşıyorum. Bunu anlıyorum. İnsanlar 'Ersin sen de zaman geçiriyorsun' diyebilir ama ben 30'da diğerleri niye 90'da uyarılıyor. Daha dikkatli olunmasını rica ediyorum. Kime ne yapıyorlarsa bana da öyle davransınlar. Bu maç sadece Abdulkadir Bitigen Hoca üstünden söylemek istemiyorum. Daha dikkatli olmalarını rica ediyorum." açıklamasını yaptı.

Ersin Destanoğlu "Maç kazanmak için gol atmamız lazım. Elimizden geleni yapıyoruz. Atak yapıyoruz ama bir türlü olmuyor. Direkten dönenler var. Şanssızlığı bir türlü kıramıyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.