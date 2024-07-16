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15 Temmuz Destanın yıldönümünde 90 bin camide sela okundu
15 Temmuz

Destanın yıldönümünde 90 bin camide sela okundu

Yeniakit Publisher
2024-07-16 00:24:00 -
Destanın yıldönümünde 90 bin camide sela okundu

15 Temmuz ihanetinin yaşandığı gece okunan sela sesleri bu gece minarelerden tekrar yükseldi.

Türkiye 15 Temmuz kalkışmasının 8. yıldönümünde darbecilere karşı tek yürek oldu.

Ülke genelinde düzenlenen etkinliklerde şehitlerimiz hayır dualarıyla yad edildi. Verilen tüm mesajlarda vatana ihanet eden hainlere meydan okundu.

90 bin camide eş zamanlı sela okundu

15 Temmuz gecesinde camilerden okunan selalar, bu gece de Türkiye genelinde tüm camilerden okundu.

Saat 00:13'te 90 bin camiden okunacak selalara ilişkin genelgeyi tüm il ve ilçe müftülüklerine Diyanet İşleri Başkanlığı gönderdi.
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Cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık kalacak.

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