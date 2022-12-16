Destan sonrası yeni çıkış yapacak!

Son olarak ATV'de yayınlanan Destan dizisiyle ekranlarda olan oyuncu Ebru Şahin yeni projelerle ekranlara dönüyor.

Oyuncu için şimdi gündemde olan iki proje bulunuyor. Bunlardan birisi Centilmen isimli sinema filmi ve bir de yeni dizi… Centilmen filminde Çağatay Ulusoy ile birlikte başrolü paylaşacak olan oyuncu, Netflix platformunda muhtemelen 2023 yılı içinde hayranlarının karşısına çıkacak.

Ebru Şahin, “Tabii ki yaşadığımız kötü şeyler de oldu ama yeni yılın inşallah sağlıkla, güzellikle ve bereketiyle gelmesini diliyorum. Güzel işler, güzel mutluluklarla dolu olmasını diliyorum. Çalışmaya devam ediyoruz. Şu anda film projesindeyiz, o da çok güzel gidiyor” açıklamasını yaptı.

2022 yılının hem iş yaşamında hem de evlilik yaşadığı özel hayatında çok iyi geçtiğini anlatan oyuncu, çalışmalarının karşılığını aldığı bir yıl olduğunu ifade etti.

Oyuncunun kendisine yapılan teklifler içinde Ab-ı Hayat isimli dizide rol alacağına yönelik bilgiler basına yansıdı. Hilal Saral’ın yöneteceği yeni dizi Star TV ekranında yayınlanacak.

Oyuncu, NBA’de basketbol oynayan eşi Cedi Osman nedeniyle sık sık yurt dışına çıktığını da sözlerine ekledi.