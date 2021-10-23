  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya ‘Destan’ henüz yayına girmeden yurt dışı satışı yapıldı!
Medya

‘Destan’ henüz yayına girmeden yurt dışı satışı yapıldı!

atv’nin çok yakında seyirciyle buluşacak Bozdağ Film yapımı iddialı projesi ‘Destan’ henüz yayına başlamadan Cannes’da görücüye çıktı ve yoğun ilgiyle karşılaştı.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 15:29:00 -
‘Destan’ henüz yayına girmeden yurt dışı satışı yapıldı!

Pandemi sebebiyle iki yıldır fiziki olarak gerçekleşmeyen MIPCOM İçerik fuarı geçtiğimiz hafta Fransa’nın Cannes kentinde gerçekleşti. Dünyanın dört bir yanından televizyon yöneticilerinin katıldığı fuarda en ilgi çeken projelerden biri atv’nin ‘Destan’ dizisi oldu. İlk gösterimi Cannes’da yapılan ‘Destan’ dizisi henüz yayın hayatına başlamadan satılarak bir rekora imza attı.

Arap dünyasının en büyük platformlarından Noor Play diziyi aldığını duyurarak dizinin Arapça afişini ve fragmanını izleyicileriyle paylaştı. Türkiye’yle eş zamanlı olarak Noor Play platformunda Arapça dilinde yayına girecek olan ‘Destan’ dizisine farklı coğrafyalardan da büyük ilgi vardı.

Cannes’da en çok Destan konuşuldu

Cannes’da gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük içerik fuarı olma özelliği taşıyan MIPCOM etkinliği ile ilgili sosyal medya paylaşımlarına da ‘Destan’ dizisi damgasını vurdu. Etkinlikle ilgili paylaşımlarda en çok kullanılan etiketler #EbruŞahin ve #Destan oldu!

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ’a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh’in yaptığı; senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem’in kaleme aldığı ‘Destan’ın başrollerini Ebru Şahin, Selim Bayraktar ve Edip Tepeli üstleniyor.

Merakla beklenen ‘Destan’ çok yakında atv ekranında seyirciyle buluşacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tarih verip uyardılar! Altında rüzgar tersine dönecek
Ekonomi

Tarih verip uyardılar! Altında rüzgar tersine dönecek

Altında son dönemde yaşanan artışları değerlendiren analistler, fiyatların bu yıl 1850 dolara yükselmesini beklediklerini ancak gelecek yıl ..
Sözde güzellik yarışması özde taciz yuvası! Ahlaksızlığı itiraf eden Özerman'ın pişkinliği 'pes' dedirtti
Gündem

Sözde güzellik yarışması özde taciz yuvası! Ahlaksızlığı itiraf eden Özerman'ın pişkinliği 'pes' dedirtti

'BEST Model' güzellik yarışması adıyla gençlerin vücutlarının teşhir edildiği 'taciz yuvası'nda patlak veren skandalın ardından Best Model K..
Bakan Bekir Pakdemirli'den çiftçilere çağrı: Tarlanıza ekin
Gündem

Bakan Bekir Pakdemirli'den çiftçilere çağrı: Tarlanıza ekin

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçilere dünyadaki en önemli yağlı tohum bitkilerinden biri olan "Kanola" ekme çağrısında bulundu...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay