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Medya Destan dizisinde Selim Bayraktar söylenmeyen gerçeği açıkladı!
Medya

Destan dizisinde Selim Bayraktar söylenmeyen gerçeği açıkladı!

İlk 4 bölümüyle reytinglere damgasını vuran Destan dizisinin dikkat çeken oyuncusu Selim Bayraktar açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 15:54:00 -
Destan dizisinde Selim Bayraktar söylenmeyen gerçeği açıkladı!

ATV ekranlarında hayranlarla buluşan Ebru Şahin’in başrolünde oynadığı Destan dizisi ilk 4 bölümüyle bomba etkisi yaptı.

Dev prodüksiyon ile öne çıkan Destan isimli yapımda Ebru Şahin ve Edip Tepeli ile birlikte Selim Bayraktar da çok dikkat çekiyor.

Hikayede Alpagu Han isimli karakterini oynayan Selim Bayraktar çekimlerin çok iyi olduğunu belirterek, “Gecemizi gündüzümüze katıp, salı günlerine yetiştirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

“Gecemizi gündüzümüze katıp, salı günlerine yetiştirmeye çalışıyoruz” diyen Selim Bayraktar, temponun yorucu olduğunu ama artık dünyada kolay iş olmadığını ve zor işlerden güzel sonuçlar çıktığına değindi.

Selim Bayraktar, dijital projelerin de kolay olmadığını ama kısa süreler ile daha iyi işler çıkabildiğini söyledi.

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