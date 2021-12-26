  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Desmond Tutu hayatını kaybetti
Dünya

Desmond Tutu hayatını kaybetti

Güney Afrika'da apartheid (ırk ayrımcılığı) rejiminin son ermesinde önemli rol oynayan ve bu sebepten ötürü 1984'te Nobel Barış Ödülü'nü kazanan başpiskopos Desmond Tutu, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-12-26 10:14:00 -
Desmond Tutu hayatını kaybetti

Güney Afrika'da apartheid (ırk ayrımcılığı) rejiminin son ermesinde önemli rol oynayan ve bu sebepten ötürü 1984'te Nobel Barış Ödülü'nü kazanan başpiskopos Desmond Tutu, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Başkent Cape Town'da hayatını kaybeden başpiskopos, Güney Afrika'da ırk ayrımcılığına karşı yürüttüğü kampanya dolayısıyla 1984 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay