Desmond Tutu hayatını kaybetti
Güney Afrika'da apartheid (ırk ayrımcılığı) rejiminin son ermesinde önemli rol oynayan ve bu sebepten ötürü 1984'te Nobel Barış Ödülü'nü kazanan başpiskopos Desmond Tutu, 90 yaşında hayatını kaybetti.
Güney Afrika'da apartheid (ırk ayrımcılığı) rejiminin son ermesinde önemli rol oynayan ve bu sebepten ötürü 1984'te Nobel Barış Ödülü'nü kazanan başpiskopos Desmond Tutu, 90 yaşında hayatını kaybetti.
Başkent Cape Town'da hayatını kaybeden başpiskopos, Güney Afrika'da ırk ayrımcılığına karşı yürüttüğü kampanya dolayısıyla 1984 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.