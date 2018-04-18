Deşifre oldular! Ankara'da operasyon başladı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki askerlerden sorumlu 10 kişi için gözaltı kararı verildiğini açıkladı.18 Nisan 2018 Çarşamba 10:27
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki askerlerden sorumlu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Yapılan açıklama şöyle denildi:
"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki FETÖ terör örgütüne mensup askerlerden sorumlu mahrem imam oldukları tespit edilen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, şüphelilerin işlemleri devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
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