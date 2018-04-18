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Deşifre oldular! Ankara'da operasyon başladı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki askerlerden sorumlu 10 kişi için gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 10:27
Deşifre oldular! Ankara'da operasyon başladı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki askerlerden sorumlu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Yapılan açıklama şöyle denildi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki FETÖ terör örgütüne mensup askerlerden sorumlu mahrem imam oldukları tespit edilen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, şüphelilerin işlemleri devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 10:27
  1. Ankara
  2. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
  3. FETÖ
  4. mahrem imam

YORUM YAZ

  • ali uysal taşovaali uysal taşova3 sa önce
    Devlet kadrolarında fetönün üzerine gidildiğinin onda biri kadarda pkk nın üzerine gidilse günahmı olur.Pkk lılar devletten niye temizlenmiyor. Bu işe aklım ermiyor doğrusu.
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