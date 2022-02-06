Derya Büyükuncu kimdir? Derya Büyükuncu, Cumhurbaşkanı Erdoğan için ne dedi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklama ile eşi Emine Erdoğan ve kendisinin koronavirüse yakalandığını duyurdu. Hastalığı hafif atlattıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevinin başında olduğunu ve dua ettiklerini belirtti.

Derya Büyükuncu, Cumhurbaşkanı Erdoğan için ne dedi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklaması sonrasında eski milli yüzücü Derya Büyükuncu, skandal bir paylaşıma imza attı. Twitter hesabından helva görseli paylaşan Büyükuncu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dua bekliyoruz" sözlerine atıfta bulunarak "Koronavirüs olmuş ve dua istiyor. Ediyoruz, ediyoruz, merak etmesin. 20 tencere helvayı yapmaya başladım. Zamanı gelince bütün mahalleye dağıtacağım" ifadelerini kullandı. Sözleri ile tepki çeken Büyükuncu, daha sonra bir paylaşım daha yaparak "Helva dedik, ne kadar da büyük bir kitle o insan!! için üstüne alındı. Allah kimseyi başkasının önünde eğilecek, kula kulluk edecek, karşısında el pençe divan duracak kadar karaktersiz, korkak yapmasın. Amin!!!" dedi.

Derya Büyükuncu kimdir?

Derya Büyükuncu 2 Temmuz 1976 tarihinde İstanbul'da oğdu. Sırtüstü ve kelebek kategorilerinde yüzmüş olan Türk yüzücü. Toplam altı kez (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012) olimpiyatlarda yarışan ilk yüzücü olma unvanını Lars Frölander ile birlikte paylaşmaktadır. Derya Büyükuncu, Türk spor tarihinde 27 yıl millî takıma hizmet eden tek sporcusudur. 1985-2012 yılları arasında yaklaşık 500 kez yüzme rekoru kırmış olup 500 kez millî takımda yer aldı. Antrenörü Zehra Büyükuncu'dur.

Millî rekortmen yüzücü ilk millî yarışını 9 yaşında yüzdü. Bulgaristan’da düzenlenen 1985 Balkan Yaş Grupları Yüzme Şampiyonası’nda 12 yaş grubunda yarışarak 9 yaşında bronz madalyanın sahibi oldu. İzmir’de düzenlenen 1987 Balkan Yaş Grupları Yüzme Şampiyonası’nda beş altın madalyanın sahibi oldu. Bulgaristan’da düzenlenen 1988 Balkan Yaş Grupları Yüzme Şampiyonası’nda 12 yaş grubunun Balkan rekorunun sahibi olurken beş altın madalyanın sahibi oldu. Yunanistan’da düzenlenen 1989 Balkan Yaş Grupları Yüzme Şampiyonası’nda beş altın madalyanın sahibi oldu. 2011 yılında yapılan Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında birinci olmuştur.[