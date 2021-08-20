Dertleri Taliban değil İslam! İzmir'de çarşaf çıkartıp soyunma eylemi
İzmir'de bir grup kadın, Afgan kadınlar için eylem düzenleyerek, üzerlerinde çarşafla sokağa çıktı. Daha sonra çarşaflarını çıkartıp saygısızca yere fırlatan kadınların eylemi, asıl dertlerinin Taliban değil İslami değerler olduğunu gözler önüne serdi.
Yeniakit.com.tr
Günlerdir Taliban'ı ve Afgan kadınları öne sürerek Şeriat kanunlarını hedef alan kesimler, bugün İzmir'de çirkin bir eyleme imza attı. Çarşaf giyerek sokağa çıkan bir grup İzmirli kadın, çarşaflarını çıkartıp soyundu.
Giydikleri çarşafları hadsizce yere fırlatan kadınlar, Taliban'ı protesto ederek Şeriat kanunlarını hedef almayı sürdürdü.
İzmir'li kadınların düzenlediği eyleme tepki yağdı. Twitterda 'Tesettürüme Dokunma' hashtagh'i ile yapılan paylaşımlarda İzmirli kadınların saygısızlığına dikkat çekildi.