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Artık sahaya çıkma zamanı: Italiano Doğan Alemdar'ı ileride sahaya sürecek

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Artık sahaya çıkma zamanı: Italiano Doğan Alemdar'ı ileride sahaya sürecek

Beşiktaş'ta yeni dönemin şifrelerini İtalyan isim yapacak.

#1
Foto - Artık sahaya çıkma zamanı: Italiano Doğan Alemdar'ı ileride sahaya sürecek

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı Doğan Alemdar henüz oynama fırsatını bulamadı. Teknik Direktör Italiano, 23 yaşındaki eldiveni Türkiye Kupası'nda sahaya sürecek.

#2
Foto - Artık sahaya çıkma zamanı: Italiano Doğan Alemdar'ı ileride sahaya sürecek

Beşiktaş, Başakşehir'e 2 milyon euro ödeyerek Doğan Alemdar'la anlaşmıştı. 23 yaşındaki eldivenle 30 Haziran 2030 tarihine kadar mukavele yapıldı. Kartal'ın 1. kalecideki önceliği yabancı bir isimdi. Bayern Münih'le yapılan uzun pazarlıkların ardından Nübel kadroya katıldı.

#3
Foto - Artık sahaya çıkma zamanı: Italiano Doğan Alemdar'ı ileride sahaya sürecek

Alman file bekçisi istikrarlı bir performans sergiledi. Doğan ise henüz Siyah-Beyazlı formayı giyemedi. Teknik Direktör Italiano'nun onu Türkiye Kupası arenasında kullanacağı öğrenildi. Zaten ilk planlama da bu yöndeydi. Nübel sakatlık veya ceza problemi yaşamadığı sürece hem lig hem de Avrupa'da 1. tercih olacak.

#4
Foto - Artık sahaya çıkma zamanı: Italiano Doğan Alemdar'ı ileride sahaya sürecek

Kayserispor altyapısından çıkan Doğan, 2021 yazında 3.74 milyon euro karşılığında Rennes'in yolunu tutmuştu. Daha sonra Troyes Kulübü'ne kiralandı. Başakşehir 2025'te 1.88 boyundaki kalecinin bonservisini 1.5 milyon euroya aldı. 1 yıl sonra ise 2 milyona Beşiktaş'a sattılar.

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