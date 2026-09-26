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Bilim ve teknoloji tutkunları Kayseri’de buluşuyor: Hürjet ve Türk Yıldızları nefesleri kesecek

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Bilim ve teknoloji tutkunları Kayseri’de buluşuyor: Hürjet ve Türk Yıldızları nefesleri kesecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin TÜBİTAK iş birliğiyle düzenleyeceği 8’inci BİLİMFEST Kayseri; Türkiye’nin yerli ve millî havacılık teknolojisinin önemli projelerinden milli gururumuz Hürjet’i festival alanında ziyaretçilerle buluştururken, Türk Yıldızları’nın nefes kesen gösteri uçuşuna da ev sahipliği yapacak.

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Foto - Bilim ve teknoloji tutkunları Kayseri’de buluşuyor: Hürjet ve Türk Yıldızları nefesleri kesecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bilim, teknoloji ve inovasyonu toplumun her kesimiyle buluşturan projelerine bir yenisini daha ekliyor. Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK iş birliğinde, Kayseri Bilim Merkezi öncülüğünde düzenlenecek 8’inci BİLİMFEST Kayseri, 16-17-18 Ekim 2026 tarihlerinde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde bilim ve teknoloji meraklılarını bir araya getirecek.

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Foto - Bilim ve teknoloji tutkunları Kayseri’de buluşuyor: Hürjet ve Türk Yıldızları nefesleri kesecek

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk yerli ve millî turbofan motorlu jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet, BİLİMFEST Kayseri kapsamında festival alanında sergilenecek. Türkiye’nin havacılık ve uzay teknolojilerindeki mühendislik birikimini yansıtan Hürjet, özellikle gençlerin havacılık, mühendislik ve savunma teknolojilerine yönelik ilgisini destekleyen önemli bir buluşma noktası olacak. BİLİMFEST Kayseri, Hürjet’in yanı sıra Türk Yıldızları’nın gökyüzündeki etkileyici gösterisine de sahne olacak. Türkiye’nin gururu Türk Yıldızları, hızın, gücün ve kusursuz senkronizasyonun buluştuğu gösteri uçuşuyla Kayseri semalarında izleyenlere unutulmaz anlar yaşatacak.

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Foto - Bilim ve teknoloji tutkunları Kayseri’de buluşuyor: Hürjet ve Türk Yıldızları nefesleri kesecek

Gökyüzünü kırmızı-beyaza boyayacak etkileyici manevralara tanıklık edecek ziyaretçiler, bilim, teknoloji ve havacılığın heyecanını bir arada yaşayacak. 16-17-18 Ekim 2026 tarihlerinde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek büyük buluşmada, gökyüzünde Türk Yıldızları’nın gösterisiyle heyecan doruğa çıkacak.

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Foto - Bilim ve teknoloji tutkunları Kayseri’de buluşuyor: Hürjet ve Türk Yıldızları nefesleri kesecek

Bu yıl 8’incisi gerçekleştirilecek BİLİMFEST Kayseri’de 8 farklı temada yaklaşık 200 etkinlik planlanıyor. Bilimsel deneylerden teknoloji uygulamalarına, inovasyon odaklı çalışmalardan farklı yaş gruplarına hitap eden etkinliklere uzanan festival programıyla, katılımcılara bilimi deneyimleyerek keşfetme imkânı sunulması hedefleniyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bilim ve teknoloji kültürünün yaygınlaştırılması, genç nesillerin bilimsel alanlara yönlendirilmesi ve şehrin bilimsel etkinliklerle buluşması amacıyla düzenlediği festivalle, Kayseri’nin bilim ve teknoloji alanındaki etkinliklerine de katkı sağlamayı sürdürüyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, ’Kayseri Modeli Belediyecilik’ anlayışı doğrultusunda bilim, teknoloji, inovasyon ve gençlik odaklı çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri Bilim Merkezi öncülüğünde geleneksel hale getirilen BİLİMFEST Kayseri, her yaştan vatandaşın bilimle buluşmasını sağlayan kapsamıyla şehrin önemli organizasyonları arasında yer alıyor. 16-17-18 Ekim 2026 tarihlerinde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde düzenlenecek 8’inci BİLİMFEST Kayseri’de 400 bini aşkın ziyaretçiye ulaşılması hedefleniyor. Hürjet’in sergileneceği ve Türk Yıldızları’nın gösteri uçuşuyla gökyüzünde heyecan yaşatacağı festival, bilim, teknoloji, inovasyon ve havacılık tutkunlarını Kayseri’de buluşturacak.

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