Bilim ve teknoloji tutkunları Kayseri’de buluşuyor: Hürjet ve Türk Yıldızları nefesleri kesecek

Bu yıl 8’incisi gerçekleştirilecek BİLİMFEST Kayseri’de 8 farklı temada yaklaşık 200 etkinlik planlanıyor. Bilimsel deneylerden teknoloji uygulamalarına, inovasyon odaklı çalışmalardan farklı yaş gruplarına hitap eden etkinliklere uzanan festival programıyla, katılımcılara bilimi deneyimleyerek keşfetme imkânı sunulması hedefleniyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bilim ve teknoloji kültürünün yaygınlaştırılması, genç nesillerin bilimsel alanlara yönlendirilmesi ve şehrin bilimsel etkinliklerle buluşması amacıyla düzenlediği festivalle, Kayseri’nin bilim ve teknoloji alanındaki etkinliklerine de katkı sağlamayı sürdürüyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, ’Kayseri Modeli Belediyecilik’ anlayışı doğrultusunda bilim, teknoloji, inovasyon ve gençlik odaklı çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri Bilim Merkezi öncülüğünde geleneksel hale getirilen BİLİMFEST Kayseri, her yaştan vatandaşın bilimle buluşmasını sağlayan kapsamıyla şehrin önemli organizasyonları arasında yer alıyor. 16-17-18 Ekim 2026 tarihlerinde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde düzenlenecek 8’inci BİLİMFEST Kayseri’de 400 bini aşkın ziyaretçiye ulaşılması hedefleniyor. Hürjet’in sergileneceği ve Türk Yıldızları’nın gösteri uçuşuyla gökyüzünde heyecan yaşatacağı festival, bilim, teknoloji, inovasyon ve havacılık tutkunlarını Kayseri’de buluşturacak.