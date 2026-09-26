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Liste güncellendi: İşte Türklere vize istemeyen ülkeler!

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Liste güncellendi: İşte Türklere vize istemeyen ülkeler!

Türk pasaportu sahiplerinden vize istemeyen ülkeler belli oldu. İşte güncellenen listeye göre Türklerin vizesiz girebildiği ülkeler...

#1
Foto - Liste güncellendi: İşte Türklere vize istemeyen ülkeler!

İŞTE VİZESİZ GİDİLECEK ÜLKELER!

#2
Foto - Liste güncellendi: İşte Türklere vize istemeyen ülkeler!

AVRUPA & BALKANLAR Arnavutluk Azerbaycan Belarus Bosna Hersek Karadağ

#3
Foto - Liste güncellendi: İşte Türklere vize istemeyen ülkeler!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kuzey Makedonya Moldova Sırbistan Ukrayna

#4
Foto - Liste güncellendi: İşte Türklere vize istemeyen ülkeler!

ASYA Brunei Filipinler Hong Kong İran 16. Japonya Kazakistan Kırgızistan

#5
Foto - Liste güncellendi: İşte Türklere vize istemeyen ülkeler!

Lübnan Macao Malezya Moğolistan Özbekistan Singapur Tayland Ürdün

#6
Foto - Liste güncellendi: İşte Türklere vize istemeyen ülkeler!

GÜNEY & ORTA AMERİKA Arjantin Belize Bolivya Brezilya Ekvador El Salvador Guatemala

#7
Foto - Liste güncellendi: İşte Türklere vize istemeyen ülkeler!

Honduras Kolombiya Kosta Rika Nikaragua Panama

#8
Foto - Liste güncellendi: İşte Türklere vize istemeyen ülkeler!

Paraguay Peru Şili Uruguay Venezuela

#9
Foto - Liste güncellendi: İşte Türklere vize istemeyen ülkeler!

AFRİKA & ORTADOĞU Fas Katar Libya Tunus Umman

#10
Foto - Liste güncellendi: İşte Türklere vize istemeyen ülkeler!

KARAYİPLER & OKYANUSYA Antigua ve Barbuda Bahamalar Barbados Dominika Dominik Cumhuriyeti Fiji

#11
Foto - Liste güncellendi: İşte Türklere vize istemeyen ülkeler!

Haiti Jamaika Mikronezya St. Kitts ve Nevis St. Lucia St. Vincent ve Grenadinler Trinidad ve Tobago Vanuatu

#12
Foto - Liste güncellendi: İşte Türklere vize istemeyen ülkeler!

KAPIDA VİZE (SINIRDA VİZE — VOA) Bangladeş Burkina Faso Burundi Cibuti Ermenistan

#13
Foto - Liste güncellendi: İşte Türklere vize istemeyen ülkeler!

Etiyopya Guinea-Bissau Kamboçya Komorlar Kuveyt Laos Madagaskar Maldivler

#14
Foto - Liste güncellendi: İşte Türklere vize istemeyen ülkeler!

Marshall Adaları Mısır (ücretli, 30 gün) Moritanya Mozambik Namibya Nepal Palau (50 $, 30 gün) Ruanda

#15
Foto - Liste güncellendi: İşte Türklere vize istemeyen ülkeler!

Samoa Senegal Sierra Leone Somali Sri Lanka Sudan

#16
Foto - Liste güncellendi: İşte Türklere vize istemeyen ülkeler!

Suudi Arabistan Tanzanya Tayvan Doğu Timor Tonga Tuvalu Zambiya Zimbabve Güney Afrika (ücretsiz kaşe, 30 gün)

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