Dertleri halk değil PKK

Hasan Eğrigöz Ankara

Belediyelerde halka hizmet yapmak yerine PKK’ya para akıtan, imkan sağlayan HDP, terörü bitirmek için TBMM’teki askeri harcamalara ayrılan bütçenin gereksiz olduğunu savunarak, Türkiye’nin silah harcamalarıyla halkın yoksullaştığını iddia etmesine tepki yağdı... Başarılı ve kararlı operasyonlar karşısında acziyete düşen PKK ve şehir yapılanması KCK’nın, bazı HDP’li belediye başkanları aracılığıyla belediyelerin imkanlarını illegal amaçlar için kullandıkları tespit edilerek, son seçimlerden bu yana 48 HDP’li belediyeye kayyum atandı. Bu belediyelerin vatandaşa hizmet için ayrılan kaynağı PKK’ya akıtmasına kör HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ın, “Ülkenin kaynaklarını savaşa akıtarak, yoksullaşmayı derinleştiren bütçedir” ifadelerini kullandı.

HDP’yi yaşatan CHP’dir

Sincar’a tepki gösteren Diyarbakır Sur Kurucu Belediye Başkanı Cemal Toptancı, şunları ifade etti: “Bunu HDP’ye, Amerika, İsrail, Ermenistan, Suudi Arabistan, BAE ve CHP söyletiyor. HDP hiçbir zaman bu ülkenin, Müslüman Kürtlerin sözcüsü olmadı. HDP, Amerika’nın, İsrail’in köpeğidir. Sussun, bu konuda konuşmasın. Türkiye’de HDP’yi yaşatan CHP’dir. CHP de ne hazin ki Mustafa Kemal’in CHP’si değil. Artık dolaylı bir şekilde Abdullah Öcalan’ın üzerinden, FETÖ üzerinden Amerika’nın CHP’sidir. CHP, HDP’nin yanından çekildiği an HDP diye bir parti kalmayacak. Bunları da Meclis çatısı altında söyleyemez hale gelecekler. Devletimizin ürettiği İHA, SİHA rahatsızlığını bu şekilde dile getiriyorlar. Bütçeyi hedef alarak, yerli silahlara karşı çıkıyorlar. Bunlardan Amerika da, Fransa da, İsrail de rahatsız.”

Paralar PKK’ya giderken iyi miydi?

Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz da, şunları söyledi: “Yerli silahlara, İHA, SİHA’lara ayrılan bütçe sayesinde Türkiye’de terör bitme noktasına geldi. HDP’nin rahatsızlığı bu. Halkın yoksulluğu falan değil. Kendisi halk bütçesini PKK’ya akıtırken iyi miydi? Terör örgütleriyle daha iyi mücadele edilmesi için ayrılan bütçenin kesilmesi yerine bence HDP’ye hazineden para verilmesin. O daha isabet olur. Daha önce de defalarca söyledik. HDP’nin yardım olarak devletimizin hazinesinden aldığı para, askerimize, polisimize kurşun olarak geri geliyor. Hazine yardımı kesilsin. Şehit babalarımızın, annelerimizin, gazilerimizin yüreğini yakıyor.”