Dertleri bakın neymiş! Arzu Çerkezoğlu'nun amacı deşifre oldu

Yeni Akit/Ankara

Sözde kadını koruyan ancak imzalandığı günden beri aile yapısını hedef alan İstanbul Sözleşmesi’nin 1 Temmuz’dan itibaren geçerliliğini kaybetmesi, toplumda sevinçle karşılanırken, LGBT sapkınlarının haklarını savunanları üzdü. AK Parti iktidarı kadına yönelik şiddeti engellemek amacıyla yaptığı yoğun çalışmalar ve kurduğu komisyonlara STK’ları davet ederken, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi kararının geri çekilmemesi halinde, davet edildikleri “Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu”na katılmayacaklarını açıkladı.

“Kadınların ikincilleştirilmesine ve kadınlara karşı cinsiyetçi tutumlara karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Bir kez daha söylüyoruz ki İstanbul Sözleşmesi bizimdir. DİSK’in de davet edildiği bu yeni komisyon ile İstanbul Sözleşmesi’nden geri çekilme kararı perdelenmeye çalışıldı. Adı geçen Meclis Araştırması Komisyonu’ndan gelen toplantı davetine İstanbul Sözleşmesi’nden imzanın çekilmesi kararının geri çekilmemesi halinde katılmayacağımızı bildiriyoruz” ifadelerinin kullanana Çerkezöoğlu’nun açıklamaları “Amaçları kadınların haklarını savunmak değil” dedirtti.