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Siyaset Dert İslam olunca nasıl da Kemal’e omuz verdi! Muharrem’den seccade fetvası
Siyaset

Dert İslam olunca nasıl da Kemal’e omuz verdi! Muharrem’den seccade fetvası

Yeniakit Publisher
2023-04-01 12:35:00 - 2023-04-01 12:36:23
Dert İslam olunca nasıl da Kemal’e omuz verdi! Muharrem’den seccade fetvası

Her konuda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı çıkan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seccadeye basma skandalında Kılıçdaroğlu'na skandal bir destek verdi.

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Müslümanlara hakaret değeri taşıyan fotoğrafı siyasi gündemin odağı. İstanbul'da bir iftar programına katılan Kılıçdaroğlu, çektirdiği fotoğraf karesi ile bir skandala daha imza attı. O fotoğrafta, Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabılarıyla bastığı görüldü.

Görüntü, büyük bir kesimden tepki çekti.

Olayın ardından CHP'den ilk açıklama geldi. O açıklamada kalabalık bahane edilerek, "Seccadeyi fark edemedik" ifadeleri aktarıldı.

İnce destek verdi

Akılalmaz durum pes dedirten cümlelerle açıklanırken, olayı bir de Muharrem İnce yorumladı. Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, olayı bir dini bilgine danıştığını aktardı.

İnce, edindiği bilgiye göre seccadeye basmanın bir günahının olmadığını savundu.
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O paylaşım şu ifadelerle devam etti;

Bir din bilginine danıştım, şöyle dedi:

Din-i mübin-i (hak ve hakikatı açıkça söyleyen) İslam’a göre seccadeye ayakkabı ile basmak diye bir günah yoktur. Ancak; kul hakkı yemek, yalan söylemek, israf etmek, gururlu ve kibirli olmak, kalp kırmak, işi ehline vermemek haramdır ve günahtır. Necasetten taharet (görünen kirlerden arınmak) kolaydır. Zor olan ruhun taharetidir (temizlenmesi).

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Yorumlar

kibarcik

gel muarem ne etkafasınbe halıya basma secdayee3 basmama edeptendır ıslamı davranısıngeregıdır angut evblerınızde ayakkabı ıle dolaşmak sen vb lerınız ıcın olagandır gule gule kamal a yagdanlık mı yapıyon

Sefer

l.n yürü git alkolik herif
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