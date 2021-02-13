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Eğitim Dersler ne zaman başlayacak? 15 Şubat canlı dersler
Eğitim

Dersler ne zaman başlayacak? 15 Şubat canlı dersler

Canlı dersler ne zaman? Milyonlarca öğrenci için yarıyıl tatili 25 Ocak Pazartesi günü başladı. İkinci ara tatille birleştirilen yarıyıl tatili üç afta olarak yapıldı. Öğrenciler canlı derslerin ne zaman başlayacağını, okulların ne zaman açılacağını araştırıyor. Peki, canlı dersler ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-13 16:02:00 -
Dersler ne zaman başlayacak? 15 Şubat canlı dersler

Koronavirüs salgını sebebiyle 20 Kasım’da yüz yüze eğitime ara verildi. Milyonlarca öğrenci okulların ne zaman açılacağını, canlı derslerin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, uzaktan eğitim ne zaman başlayacak?

Dersler ne zaman başlayacak? 15 Şubat canlı dersler

Yarıyıl tatili 15 Şubat Pazartesi günü sona erecek. Köy okullarında 15 Şubat’ta yüz yüze eğitim başlayacak. Diğer öğrenciler içinse 15 Şubat’ta EBA üzerinden uzaktan eğitim başlayacak. 1 Mart’ta ise yurt genelinde ilkokul, 8. ve 12.sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak.

EBA internet sitesine giriş yaparak canlı derslerinizin saatlerine göz atabilirsiniz.

EBA CANLI DERS PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ

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