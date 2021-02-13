Koronavirüs salgını sebebiyle 20 Kasım’da yüz yüze eğitime ara verildi. Milyonlarca öğrenci okulların ne zaman açılacağını, canlı derslerin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, uzaktan eğitim ne zaman başlayacak?

Dersler ne zaman başlayacak? 15 Şubat canlı dersler

Yarıyıl tatili 15 Şubat Pazartesi günü sona erecek. Köy okullarında 15 Şubat’ta yüz yüze eğitim başlayacak. Diğer öğrenciler içinse 15 Şubat’ta EBA üzerinden uzaktan eğitim başlayacak. 1 Mart’ta ise yurt genelinde ilkokul, 8. ve 12.sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak.

EBA internet sitesine giriş yaparak canlı derslerinizin saatlerine göz atabilirsiniz.

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