Haftada kaç gün okula gidilecek? Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca öğrenci 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk yarısının büyük bölümünü uzaktan eğitimle tamamladı. 15 Şubat Pazartesi günü köy okulları tüm kademelerde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlayacak. 81 ilde 1 Mart’ta ilkokul, 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim başlayacak. Peki, dersler kaç dakika olacak?

Dersler kaç dakika olacak son durum | Yüz yüze eğitim ders teneffüs süreleri

Köy okullarında eğitim haftanın beş günü sürecek. Ancak 1 Mart’ta yüz yüze eğitime başlayacak diğer okullarda durum farklı. 1 Mart’ta yüz yüze eğitime başlayacak öğrenciler haftanın iki günü okullarına gidecek diğer günler uzaktan eğitime devam edecekler. 8. ve 12. Sınıf öğrencileri ise tam zamanlı olarak eğitime başlayacak.

İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde bir ders 30 dakika, teneffüsler ise 10'ar dakika olacak.