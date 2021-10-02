6 Eylül Pazartesi günü tüm yurtta yüz yüze eğitim başladı. Vaka sayılarındaki artış ise ‘Acaba ders saatleri azalır mı?” sorusunu akıllara getirdi. Peki, ders süreleri azalır mı?

Ders saatleri kısalacak mı? Okullarda ders saatleri azalır mı?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CNN Türk canlı yayınında merak edilen pek çok konuya açıklık getirdi. Sıkça sorular "Ders saatleri azalır mı?" sorusuna ise Bakan Özer, "Kalabalık sınıflarda süre azaltılabilir. Ama şöyle bir şey yok, tüm okullarda ders sürelerini azaltıyoruz. Çok olağanüstü bir koşul olursa zaten sadece bu okullar etkilemez, tüm toplumu etkiler. Süreci yerel paydaşlarımızla yönetmeye devam edeceğiz" dedi.