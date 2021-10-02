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Eğitim Ders saatleri kısalacak mı? Okullarda ders saatleri azalır mı?
Eğitim

Ders saatleri kısalacak mı? Okullarda ders saatleri azalır mı?

Ders saatleri kısalıyor mu? 6 Eylül'de 81 ilde yüz yüze eğitim başladı. Salgında vaka sayılarının 30 bin civarında seyrediyor olması ve bazı sınıflardaki yoğunluk sebebiyle aileler sık sık "Ders saatleri azalacak mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, ders saatleri azalır mı?

Yeniakit Publisher
2021-10-02 13:17:00 -
Ders saatleri kısalacak mı? Okullarda ders saatleri azalır mı?

6 Eylül Pazartesi günü tüm yurtta yüz yüze eğitim başladı. Vaka sayılarındaki artış ise ‘Acaba ders saatleri azalır mı?” sorusunu akıllara getirdi. Peki, ders süreleri azalır mı?

Ders saatleri kısalacak mı? Okullarda ders saatleri azalır mı?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CNN Türk canlı yayınında merak edilen pek çok konuya açıklık getirdi. Sıkça sorular "Ders saatleri azalır mı?" sorusuna ise Bakan Özer, "Kalabalık sınıflarda süre azaltılabilir. Ama şöyle bir şey yok, tüm okullarda ders sürelerini azaltıyoruz. Çok olağanüstü bir koşul olursa zaten sadece bu okullar etkilemez, tüm toplumu etkiler. Süreci yerel paydaşlarımızla yönetmeye devam edeceğiz" dedi.

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