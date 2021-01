Ders ortalaması nasıl öğrenilir? Ortalamaya nasıl bakılır? MEB ilk dönem not ortalamaları

Ders ortalaması nasıl öğrenilir e okuldan? Lise not ortalaması nasıl öğrenilir, okul ortalaması nasıl öğrenilir, karne not ortalaması nasıl öğrenilir? soruları 22 Ocak’ta yarıyıl tatiline girecek olan öğrenciler tarafından merak ediliyor. Korona salgını nedeniyle uzaktan eğitimin yapıldığı ilk dönem not ortalamaları araştırılıyor.