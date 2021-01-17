Ders ortalaması nasıl öğrenilir? Ortalamaya nasıl bakılır? MEB ilk dönem not ortalamaları

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yapılan açıklamada İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edeceği açıklandı. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ilişkin iş ve işlemler bu sınavların yapılmasından sonra tamamlanacak olup karne basımı ve dağıtımı yapılmayacaktır. Peki ders ortalaması nasıl öğrenilir? E- okul öğrenci giriş sayfası olan Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) karneyi beklemeden alacakları belgeyi öğrenmek isteyen öğrencilere büyük kolaylık sağlıyor.

Ders not ortalaması neredene öğrenilir?

e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak ve sağ tarafta "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekmektedir. Bu aşamada T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodu istenmektedir. Bu bilgiler doğru girilirse ikinci aşamaya geçilir.

MEB ilk dönem not ortalamaları

Bugüne kadar gerçekleştirilmiş ölçme ve değerlendirme uygulamaları geçerli olup bu kapsamda, derslere ilişkin yapılmış olan sınavlar ile performans çalışmalarına ilişkin puanların e-okul sistemine işlenmesi sağlanacaktır. E okul ders not ortalamalarını öğrenmek için tıklayın