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Yerel Ders olsun! Motosiklet sürücülerine dudak uçuklatan ceza!
Yerel

Ders olsun! Motosiklet sürücülerine dudak uçuklatan ceza!

Yeniakit Publisher
2023-12-06 21:44:00 -
Ders olsun! Motosiklet sürücülerine dudak uçuklatan ceza!

Samsun'un Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüleri inceleyerek drift yapanları belirledi.

Samsun'un Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüleri inceleyerek drift yapanları belirledi.
Motosiklet sürücülerinden A.C'ye drift yapmaktan 20 bin 342 lira, ehliyetsiz araç kullanmaktan da 8 bin 190 lira olmak üzere 28 bin 532 lira; O.Ç'ye drift yapmaktan 20 bin 342 lira, aracını ehliyetsiz birine kullandırmak suçundan 8 bin 190 lira olmak üzere 28 bin 532 lira; M.E.Y'ye de ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190 lira para cezası uygulandı.

O.Ç'nin ehliyetine 60 gün süreyle de el konuldu.

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