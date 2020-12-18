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Eğitim Ders geçme notu alt sınırı kaç? Üniversite ders geçme notu alt sınırı kaç?
Eğitim

Ders geçme notu alt sınırı kaç? Üniversite ders geçme notu alt sınırı kaç?

Üniversite ders geçme notu kaç olduğu merak ediliyor. Üniversite ders geçme notu kaç? Atatürk Üniversitesi ders geçme notu kaç, Atatürk Üniversitesi açık öğretim fakültesi (ATA) ders geçme notu kaç? soruları ATA AÖF üzerinden lisans veya önlisans bölümlerinden birini okuyan öğrenciler tarafından araştırılıyor. Atatürk Üniversitesi ders geçme notu alt sınırının değiştiğini duyurdu. Peki Atatürk Üniversitesi ders geçme notu alt sınırı nedir?

Yeniakit Publisher
2020-12-18 15:10:00 - 2020-12-18 15:11:01
Ders geçme notu alt sınırı kaç? Üniversite ders geçme notu alt sınırı kaç?

Atatürk Üniversitesi ders geçme notu alt sınırının değiştiğini duyurdu. Atatürk Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 eğitim öğretim yılı, güz yarıyılından geçerli olmak üzere 30’dan 35’e çıkarılmasına karar verildiği açıklandı. İşte Atatürk Üniversitesi’de ders geçme notu alt sınırına ilişkin yapılan o açıklama: “Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'nın 18.03.2016 tarih ve 75850160-106-158- 16196 sayılı yazısında, aynı programı uygulayan üniversiteler arasında haksız rekabetin önlenmesi, ölçme ve değerlendirme sistemlerinde uygulama birliğinin sağlanması ve üniversitelerimizin açıköğretim programlarındaki kalitenin belli bir düzeyin altına düşmemesi için, açık öğretim programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 35’e çıkarılmasına, 26.02.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında karar verildiği belirtilmektedir.

Ders geçme notu alt sınırı kaç?

Anılan karara istinaden Fakültemiz programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 2020-2021 eğitim öğretim yılı, güz yarıyılından geçerli olmak üzere 30’dan 35’e çıkarılmasına Üniversite Senatomuz tarafından karar verilmiştir.

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