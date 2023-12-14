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Yerel Ders çalışmaya kendini kaptıran genç kütüphanede kilitli kaldı
Yerel

Ders çalışmaya kendini kaptıran genç kütüphanede kilitli kaldı

Yeniakit Publisher
2023-12-14 22:07:00 - 2023-12-14 22:31:10

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kapanış saatini fark etmeyen genç, kütüphanede kilitli kaldı. Durumun güvenlik görevlisine bildirilmesiyle öğrenci dışarı çıkarıldı.

Olay, Gebze ilçesi Hacıhalil Mahallesi'nde bulunan halk kütüphanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ders çalışmaya kütüphaneye giden bir genç, kapanma saatini fark etmeyerek ders çalışmaya devam etti.

İçerde kimsenin olmadığını düşünen görevli ise anonsun ardından kütüphaneyi kapattı. Bir süre sonra dışarı çıkmak isteyen öğrenci, kapının kilitli olduğunu görünce polis ekiplerine haber verdi.

 

Polisin kütüphanenin güvenlik personeli ile irtibata geçmesi üzerine öğrenci içerden çıkarıldı. Kamerayı gören genç, "Haberlere çıkmak istemiyorum" diyerek uzaklaştı.

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