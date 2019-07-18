Derrick Willams, Fenerbahçe Beko'da





İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Beko, ABD'li yıldız oyuncu Derrick Willams'ı transfer etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3 ve 4 numara oynayan ABD'li oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Avrupa’da forma giyen en yetenekli ve skor potansiyeli yüksek Amerikalı oyunculardan biri kabul edilen Derrick Williams, mücadele edeceği tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefleyecek Fenerbahçe Beko’nun forvet pozisyonundaki en önemli parçalarından biri olacak." denildi.

Geride kalan sezonu Alman ekibi Bayern Münih'te geçiren 28 yaşındaki forvet, THY Avrupa Ligi'nde forma giydiği 29 maçta 13,4 sayı, 4,2 ribaundla mücadele etti. Willams, kariyerinde NBA'da Minnesota Timberwolves, Sacramento Kings, New York Knicks, Miami Heats, Cleveland Cavaliers ve Los Angeles Lakers formaları giydi. Derrick Williams, 2011 NBA draftında Minnesota Timberwolves tarafından 1. tur 2. sırada seçilmişti.

Fenerbahçe Beko, Nando De Colo, Leo Westermann ve Berkay Candan'dan sonra yeni sezon öncesi 4. transferine Williams'la imza attı.

