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Dernek, rezilliklere sessiz kalmadı!.. Enes Batur, Kerimcan Durmaz ve Danla Bilic'e dava açtılar

Sosyal medyada türlü saçmalıkla zengin olan sapkın Kerimcan Durmaz, Enes Batur ve Danla Bilic'e "çocuklara kötü örnek oluyorlar" gerekçesiyle, Çocukları Taciz ve Sosyal Medyadan Koruma Derneği tarafından dava açıldı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 16:18
Dernek, rezilliklere sessiz kalmadı!.. Enes Batur, Kerimcan Durmaz ve Danla Bilic'e dava açtılar

Çocukları Taciz ve Sosyal Medyadan Koruma Derneği Başkanı Erhan Nacar, sosyal medyanın ve fenomenlerin çocukların üzerinde bıraktığı olumsuz etkileri anlattı ve Kerimcan Durmaz, Danla Bilic ve Enes Batur'a karşı birlik olma duyurusu yaptı.

“Örf ve adetlerimizden uzaklaşmaya başladı”

Erhan Nacar, sosyal medyanın ve fenomenlerin çocuklar üzerinde yaptığı olumsuz etkileri anlatarak, bunun için harekete geçilmesi için yetkililere ve ailelere çağrıda bulundu. Nacar, “Çocuklarımız bizim bireyler olarak, anne baba olarak sahip çıkmamız gereken gençlerimiz. Bunlar artık örf ve adetlerimizden uzaklaşmaya başladı.

Sosyal medya ve dijital çağ hayatımıza girdiğinden beri, bunların olumlu yönde etkilerini değil, olumsuz yönde etkilerini almaya başladık. İşte bunlardan biri fenomenler. Vazgeçilmez fenomenler. Fenomenlerden birisi olan Enes Batur'a, biz dernek üzerinden yine ailelerden gelen şikayetler üzerine hemen açmadık tabi önce araştırdık baktık, doğruluk paylarına baktık. Baktık ki gerçekten çok korkunç bir derecede sosyal medyayı 18 yaş altında olan çocuklarımız takip ediyor. Bunlar psikolojik olarak, hem pedagogların kontrolünde olması gerekiyor. Hem de anne babaların kontrolüne alınması lazım” diye konuştu.

“Size birilerinin dur demesi lazım”

Nacar sözlerini şöyle sürdürdü: “Kerimcan kim, Enes Batur kim? Dolayısıyla Murat Övüş diye beyefendi çıkmış bilmem ne kelimeler kullanıyor. Danla Bilic aynı şekilde. Bir peynir lafı yaptı bir tuvalet lafı yaptı hep küfürler. Size birilerinin dur demesi lazım. Elinizi çocuklarımızın üzerinden çekin ve para uğruna harcamayın.

Sekiz yaşında bir erkek çocuğu Kerimcan’ı izleyerek ruj sürebiliyorsa, bu çocuğun ilerisini düşünün. 18 yaşın altındaki çocukların bu paylaşımlara dikkat etmesi lazım.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 16:18
  1. Enes Batur
  2. Kerimcan Durmaz
  3. Danla Bilic
  4. Çocukları Taciz ve Sosyal Medyadan Koruma Derneği Başkanı Erhan Nacar

YORUM YAZ

  • sevdasevda1 sa önce
    Kerimcan Durmaz rezaletini sık sık haber yapmanızı rica ediyorum. Diğer haber siteleri ve tv kanalları bu sapkınlı meşrulaştırmaya çalışıyor.
  • maraşlımaraşlı1 sa önce
    Allah cc ve gökteki meleklerin laneti üzerinize olsun. Allah cc bin bir türlü belanızı versin
  • maraşlımaraşlı1 sa önce
    Dava sonunda ne olacak ki ya az bir miktar para cezası zaten şerefsizler kazanacağını kazanmış. Sinek misali bir kazan yemeği mundar eden bu yavşakların bir an evvel itlaf edilmesi gerek
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