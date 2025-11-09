  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Kocaeli’de 6 kişinin öldüğü yangınla ilgili flaş gelişme! Gözaltına alındılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ zaferi Türk dünyasının gururu

“Erdoğan bize güç verdi” diyen Aliyev: Azerbaycan halkı bunu unutmayacak

Moskova'dan dikkat çeken açıklama! Ukrayna'nın o bölgesini sonunda ele geçirdik

Selçuk Bayraktar’dan “Yeşil Vatan” çağrısı

Günün paketleri geldi! Mit ve jandarmadan casus avı

Trump el yükseltti tüm dünyayı tehdit etti! 'Dünyayı 150 defa havaya uçurabiliriz'

Macaristan’ı Rusya yaptırımlarından muaf. Siyonist sevici mükafatını aldı!

Sudanlı Büyükelçi Kabeir’den AB’ye tepki: Gazze’de sustular, şimdi Faşir’de seyrediyorlar

Rojin Kabaiş dosyası derinleşiyor! Şifreli telefon İspanya’da incelenecek!
Gündem Dernek kılıfı altında kumar: 14 şüpheli gözaltında
Gündem

Dernek kılıfı altında kumar: 14 şüpheli gözaltında

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Dernek kılıfı altında kumar: 14 şüpheli gözaltında

Kırıkkale’de polis ekiplerinin bir dernek binasına düzenlediği baskında kumar oynadığı tespit edilen 14 kişi gözaltına alındı. Dernek başkanı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de polis ekiplerince bir dernek binasına düzenlenen kumar operasyonunda 14 zanlı yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Yeni Doğan Mahallesi'ndeki Çiçekçileri Sevenler Derneğine operasyon düzenledi.

Baskında, dernek salonundaki 3 masada kumar oynandığı tespit edildi.

Operasyonda Dernek Başkanı Y.D. ile 13 şüpheli gözaltına alındı.

Y.D. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatılırken, diğerlerine 110 bin 964 lira idari para cezası kesildi.

Oyun masalarındaki kumar malzemeleri ile bir miktar paraya da el konuldu.

Hakemler ve kulüp başkanı gözaltında
Hakemler ve kulüp başkanı gözaltında

Gündem

Hakemler ve kulüp başkanı gözaltında

Yatırım bankasına tefecilik operasyonu: 3 yönetici gözaltına alındı!
Yatırım bankasına tefecilik operasyonu: 3 yönetici gözaltına alındı!

Gündem

Yatırım bankasına tefecilik operasyonu: 3 yönetici gözaltına alındı!

Silah kaçakçılığı operasyonunda 15 gözaltı
Silah kaçakçılığı operasyonunda 15 gözaltı

Gündem

Silah kaçakçılığı operasyonunda 15 gözaltı

Kocaeli’de 6 kişinin öldüğü yangınla ilgili flaş gelişme! Gözaltına alındılar
Kocaeli’de 6 kişinin öldüğü yangınla ilgili flaş gelişme! Gözaltına alındılar

Gündem

Kocaeli’de 6 kişinin öldüğü yangınla ilgili flaş gelişme! Gözaltına alındılar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail'e giden askeri sevkiyata baskın! Hepsine el konuldu
Dünya

İsrail'e giden askeri sevkiyata baskın! Hepsine el konuldu

İsviçre'den İsrail’e gönderilen bir askeri sevkiyat, Belçika’nın Liege Havalimanı’nda baskın düzenlenerek durduruldu. Hükümet "malzemenin bl..
İşgal altındaki Batı Şeria'da ev yıkımlarını, Netanyahu 'durdurun' uyarısı geldi
Dünya

İşgal altındaki Batı Şeria'da ev yıkımlarını, Netanyahu 'durdurun' uyarısı geldi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya işgal altındaki Batı Şeria'da bazı evlerin yıkımına ilişkin kararın geri çekilmesi için Amerika'da 10..
Türkiye Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkardı! Son dakika...
Gündem

Türkiye Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkardı! Son dakika...

Türkiye İsrail Başbakanı Netanyahu ve bazı İsrailli bakanlar hakkında yakalama kararı çıkardı. 37 kişi hakkında "Soykırım" suçundan tutuklam..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23