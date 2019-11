Dermoid kist nedir, Dermoid kist ilaçla tedavi edilir mi? Dermoid kist bitkisel tedavisi, dermoid kist kilo alınır mı verilir mi, dermoid kist kansere dönüşür mü, dermoid kisti olup hamile kalanlar var mı? sorularının cevabını çok sayıda hasta tarafından merak edilmekte. Dermoid kist nasıl tedavi edilir? Dermoid kist anne karnında kız çocuğunun üreme organında gen hücrelerinin olduğu yerde yani yumurtalıklarında artık embriyocik yaprakların bulunması ve bu embriyocik bir şeklide uyar alarak gelişmesidir. Dermoid kist tedavisi için hangi bölüme muayene olmak gerekir?

Dermoid kistler nasıl oluşur? Dermoid kistler tedavi edilmezse ne olur? Ovaryan neoplazmların sık görülen bir tipi olup sıklıkla reproduktif çağda tespit edilir ve bu gruptaki over tümörlerinin ortalama %5-25’ini oluşturur. Yumurtalılığın iyi huylu bir germ cell tümörüdür. Tipik olarak matür kistik teratoma, embriyonal her üç germ tabakasınıda içerir (endoderm, mezoderm, ektoderm). Her üç germ tabakasından da eleman içermesi (sebase sıvı, kıl, diş, kemik vb) ultrasonografik veya cerrahi sırasında genelde kolaylıkla tanınır.

Dermoid kistler genelde tek yumurtalıkda görülür. Teratomların %99’u iyi huyludur ve üreme çağında özellikle30-40 yaş arasında pik yapar. Dermoid kistlerden tümör gelişimi oldukça nadirdir. Malign transformasyonu, en sık olarak skuamaoz hücreli karsinoma olarak görülür. Adenokarsinoma ve karsinoid formuda nadir olarak ortaya çıkabilir.

Dermoid kistler ancak cerrahi müdahale ile alınabilir. İlaçlı tedavisi mümkün değildir. Bu yüzden ilk olarak başvurulacak olan bölüm kadın hastalıkları bölümüdür. Burada doktorların gerekli olan muayeneleri bittikten sonra ancak kadın hastalıkları uzmanı olan bir cerrah operasyonunu gerçekleştirebilir. Bundan dolayı yalnızca muayene yapmakla görevli olan kadın hastalıkları doktoru olan bir hastaneye gitmek yerine araştırma hastanesine gitmeniz sizin için daha sağlıklı olacaktır.

Yumurtalık kisti belirtileri nelerdir?

Rahimde Kist Nasıl Anlaşılır

Karın şişkinliği veya şişmesi.

Ağrılı bağırsak hareketleri.

Adet döngüsü öncesi veya sırasında pelvik ağrı

Cinsel ilişki sırasında acı hissi.

Bel veya uylukta ağrı

Göğüslerde hassasiyet.

Mide bulantısı ve kusma.

Açıklanamayan kilo kaybı

Çikolata kisti ne demek?

Çikolata kisti, günümüzde sıkça karşılaşılan kadın hastalıklarından biri. Dünya çapında milyonlarca kadında görülen çikolata kisti, rahim iç yüzünü döşeyen ve her adet kanamasında dökülen endometrium dokusuna benzer dokunun rahim dışındaki bölgelerde bulunması sonucunda ortaya çıkıyor.