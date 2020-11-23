DERLEME - Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

SARAYBOSNA (AA) - Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 59 milyon 253 bini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 398 bini aştı. İyileşenlerin sayısı ise 40 milyon 990 bine ulaştı.

Vaka sayısı ABD'de 12 milyon 611 bini, Hindistan'da 9 milyon 170 bini, Brezilya'da 6 milyon 73 bini ve Fransa'da 2 milyon 140 bini geçti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilen karantinanın 2 Aralık'ta sona ereceğini ve ardından da bahara kadar 3 aşamalı planın uygulanacağını söyledi.

İlk aşamada insanlardan mümkünse evden çalışmalarının isteneceğini, 2'nci aşamada alkollü içeceklerin sadece yemeklerin yanında satılabileceğini belirten Johnson, bu aşamalarda restoran ve barların artık saat 22.00'de değil 23.00'te kapanacağını ve sınırlı sayıda seyircinin statlara alınabileceğini açıkladı.

3'üncü aşamada ise eğlence mekanları ile otellerin kapatılacağını ve restoranların sadece paket servisi yapabileceğini söyleyen Johnson, bu planın bahar aylarına kadar geçerli olacağını bildirdi.

ABD'nin New York kentinde Kovid-19 salgını önlemlerine ve karantinaya karşı çıkan bir grup gösterici maske yaktı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19 kaynaklı vaka sayısında yaşanan artış nedeniyle Gazze'de sağlık sisteminin çökebileceği uyarısında bulundu.

Bulgaristan Sağlık Bakanı Kostadin Angelov, ülkede 27 Kasım Cuma itibarıyla salgınla ilgili tedbirlerin kararlı bir şekilde sıkılaştırılacağını duyurdu.



Fas hükümeti, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, akşam sokağa çıkma yasağını ülkenin 4 bölgesi ile 2 kentinde 4 hafta süreyle uzatılması yönünde karar aldı.

Japonya’da Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 2 bini geçmesi ve ülke genelinde günlük vakaların 2 binin üzerinde seyretmesi sonrası, iç turizmin canlandırılmasına yönelik verilen "Seyahate Çık" ve "Yemeğe Çık" destekleri askıya alınacak.

Sınırlarını yabancılara 18 Mart'ta kapatan Şili, 23 Kasım'dan itibaren ülkeye turistlerin girişine izin vermeye başlıyor. Ülkeye girecek kişilerin seyahat etmeden en geç 3 gün önce yapılıp negatif sonuçlanmış Kovid-19 testi sunmaları gerekiyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kovid-19 testinin negatif çıktığını açıkladı.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Kovid-19 vakalarının artması durumunda ülke genelinde "tam kapanmaya" gidilebileceğini açıkladı.

Çin'in Şanghay kentinde Pundong Uluslararası Havaalanı'nda iki çalışanda Kovid-19'a rastlanmasının ardından terminaldeki yaklaşık 18 bin yolcu toplu test için karantinaya alındı.

Filistin hükümeti, Kovid-19 salgınının tırmanışa geçmesi nedeniyle ülkede iki günlük tam, 14 gün de kısmi karantina uygulamasına geçileceğini açıkladı.