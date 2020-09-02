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Aktüel DERLEME - Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA
Aktüel

DERLEME - Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 26 milyonu aştı - Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi Kovid-19'a yakalandı - Küba'nın başkenti Havana'da 15 Eylül'e kadar "sıkı karantina" kararı alındı - PSG'de forma giyen 3 futbolcuya Kovid-19 bulaştı

Yeniakit Publisher
2020-09-02 22:33:02 -
DERLEME - Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

SARAYBOSNA (AA) - Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 26 milyonu geçerken can kaybı 864 bine ulaştı.

Vaka sayıları ABD'de 6 milyon 276 bin, Brezilya'da 3 milyon 961 bin, Hindistan'da 3 milyon 848 bin, Rusya'da 1 milyon 5 bine yükseldi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve İngiliz bilim insanlarınca ortak yürütülen bir araştırmada, steroid ilaçlarının Kovid-19'a bağlı ölüm oranlarını yüzde 20 azalttığı bildirildi.

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi. Berlusconi'nin Milano yakınlarında bulunan Arcore kasabasındaki villasında izolasyon altında olduğu belirtildi.

İngiltere'de Oxford Üniversitesinin İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca iş birliğinde geliştirdiği potansiyel Kovid-19 aşısının üçüncü aşama klinik denemelerine ABD'de başlandığı bildirildi.

Almanya’da Kovid-19 testlerinin mevcut laboratuvar kapasitesini zorlaması nedeniyle hükümetin bu sorunu çözmek için alternatif arayışında olduğu ve laboratuvar kapasitesinin zorlanması nedeniyle "hızlı test" için alternatifler geliştirmeye çalıştığı ifade edildi.

ABD'de Donald Trump yönetimi, potansiyel Kovid-19 aşısını geliştirmek, üretmek ve dağıtmayı hedefleyen küresel girişime dahil olmayacağını açıkladı.

- PSG'de 3 futbolcuda Kovid-19 çıktı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen 3 futbolcu Kovid-19'a yakalandı.

Küba'nın başkenti Havana'da Kovid-19'un yayılmasına karşı 15 Eylül'e kadar sıkı karantina önlemleri kararı alındı. Alınan önlemler kapsamında tüm ticari faaliyetler sınırlandırılacak, özel araçlar 05.00-19.00 saatlerinde trafiğe çıkabilecek.

ABD'nin en büyük hava yolu şirketlerinden United Airlines, Kovid-19 salgınının sektörü olumsuz etkilemeye devam etmesi nedeniyle 16 bin 370 çalışanını ücretsiz izne çıkarmayı planladığını duyurdu.

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