DERLEME - Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

SARAYBOSNA (AA) - Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 60 milyon 438 bini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 421 bini aştı, iyileşenlerin sayısı ise 41 milyon 806 bine yaklaştı.

Vaka sayısı ABD'de 13 milyon 4 bini, Hindistan'da 9 milyon 257 bini, Brezilya'da 6 milyon 127 bini ve Rusya'da 2 milyon 162 bini geçti.

ABD'nin Missouri eyaletinde bulunan Washington Üniversitesinde yapılan bir araştırmada, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısının 20 Ocak'a kadar ikiye katlanabileceği belirtildi.

Meksika yönetimi, Kovid-19 aşısının aralıkta ülkelerinde uygulanmaya başlamasını umduklarını bildirdi.

Bulgaristan hükümeti, 27 Kasım'dan 21 Aralık'a kadar uygulanmak üzere Kovid-19 salgınına karşı önlemleri artırdı. Sağlık Bakanı Kostadin Angelov, düzenlediği basın toplantısında, yeni önlemlerin 27 Kasım'da başlayıp 21 Aralık'a kadar süreceğini söyledi. Angelov, ülkedeki tüm eğitim kurumlarının uzaktan eğitime geçeceğini ve alışveriş merkezlerinin kapatılacağını kaydetti.

- AB, yıl bitmeden salgın aşısına başlanabileceğini açıkladı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde, Kovid-19 nedeniyle bu yılın ocak-ağustos döneminde turistik konaklamalar 2019'un aynı dönemine göre yüzde 50 düştü.

AB ayrıca, Kovid-19 nedeniyle Gürcistan, Ürdün ve Moldova ile yapılan makro-finansal destek programları çerçevesinde toplam 400 milyon avroluk kredi dilimini serbest bıraktı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise yıl bitmeden Kovid-19 aşısına başlanabileceğini açıkladı.

Nijerya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı kadına yönelik şiddeti artırdı.

- Gazze, hastalara oksijen sağlanmakta zorlanıyor

Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Yeoncheon'daki bir askeri eğitim kampında 55 askerin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Almanya'da Ifo İhracat Beklenti Endeksi, salgının ikinci dalgasının ihracat pazarlarında neden olduğu ekonomik gerilemenin etkisiyle kasımda 9,1 puan düştü.

Endonezya, salgınla mücadeleye destek amacıyla merkezi İngiltere'de bulunan Salgın Hastalıklara Hazırlık İçin Yenilik Koalisyonuna (CEPI) 1 milyon dolar hibe sağladı.

Kovid-19 nedeniyle Malezya genelinde 28 fabrikasını geçici süreliğine kapatmak zorunda kalan cerrahi eldiven üretim firması "Top Glove", bu süreçte cerrahi eldiven fiyatlarının artabileceğini açıkladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 hastalarına sunulması gereken oksijeni sağlamakta zorlandıklarını açıkladı.