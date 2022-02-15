Derin işçisi Altaylı AK Parti'yi yerden yere vurmak için BAE örgüsü yaptı

Türkiye ve BAE ilişkilerinin konuşulduğu Teke Tek programında gazeteci Nevzat Çiçek, ABD'da Biden'ın Başkan olmasıyla birlikte bölgede politikaların değiştiğini ve Körfez ülkelerine başınızın çaresine bakın mesajı verdiğini söyledi. BAE'nin güvenlik nedeniyle Türkiye'ye yakınlaştığını söyledi.

BAE ve Türkiye'nin yeniden yakınlaşmasına tepki gösteren sunucu Fatih Altaylı, "Bazen bazı şeyler çok basit kalabilir diyerek" tepki gösterdi.

Konuyu Atatürk'e getiren Altaylı, "Atatürk Araplar'ın iç işlerine karışmayın demiş. Atatürk'ün elini ayağını öpseniz yeridir." dedi.

Çiçek, "Buradaki mesele Türkiye'nin bölgedeki çıkarlarını muhafaza etmesi, BAE, İsrail Mısır ve Suudi Arabistan'da bu yönde hareket ediyor." dedi.

Altaylı, "Bizim Libya'da desteklediğimiz Fayez al-Sarraj nerede, bizim sondaj gemilerimiz nerede." diyerek hükümetin politikalarını eleştirdi.

Çiçek, " Türkiye enerji sorununu çözmek zorunda, ana eksenden vazgeçilmiş değil. Suriye'den Doğu Akdeniz'den vazgeçilmiş değil." diyerek Altaylı'ya cevap verdi. Bunun üzerine Altaylı, "Sadece merak ediyorum. Soruyorum." dedi.