Derin devletin gazetecisi, derin devlet cinayetini anlattı

"Derin devlet"le dirsek temasında olan gazetecilerden Saygı Öztürk, derin devletin parmağı bulunan Necip Hablemitoğlu suikastıyla ilgili yürütülen soruşturmayı yazdı. AK Parti Hükümeti'ni sürekli eleştiren Öztürk, Hablemitoğlu cinayetinin şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır'ın Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildiğini hatırlatarak, Tayyip Erdoğan'ın gücünü zımnen de olsa itiraf etmiş oldu. İşte Öztürk'ün Sözcü gazetesindeki yazısının ilgili bölümü:

"Dr. Necip Hablemitoğlu 18 Aralık 2002'de evinin önünde öldürüldü. Eşi Şengül Hablemitoğlu o günlerde başbakanlığa davet edildi, “Bu cinayeti çözmek devletin namus borcudur” denildi. İşin ilginci, 2015 yılına kadar Hablemitoğlu'nun telefon HTS kayıtlarının bile (Arama, aranma ve bulunduğu baz istasyonu bölgesi) istenmediği ortaya çıktı. Suikastı araştıran istihbarat şubenin müdürü ve aynı şubedeki 15 kişinin Fethullahçı olduğunu Şengül Hanım nereden bilsin. O istihbarat müdürü yıllardır firari durumda.

Nuri Gökhan Bozkır'ın adını yıllar önce “Sauna Çetesi”nin lideri olarak duymuştum. Asker olmasına rağmen karanlık bazı ilişkiler içinde olduğu anlaşılmıştı. Babası emekli albay Niyazi Bozkır ise son derece muhterem bir insandı. Eşi ile birlikte gelip oğlunu anlatıyor ve onun da bir oyuna geldiğini söylüyordu. Özel Kuvvetler Komutanlığı'na aslında Nuri Gökhan Bozkır'ın alınmaması gerekiyordu. Ancak, babasının, üst düzey komutanın yakın arkadaşı olması nedeniyle onun Özel Kuvvetler'e alınması gerçekleşmişti.

23 GÜN SONRA

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Nuri Gökhan Bozkır'ın izini bulmuştu. Bu kişi Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesinin yanısıra Şanlıurfa'da silah kaçakçılığıyla ilgili olduğu belirtilen Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davanın da sanıkları arasındaydı.

Ukrayna'dan bir ara Romanya'ya geçen Bozkır, hukuki sorununun giderileceği gerekçe gösterilip Ukrayna'ya çağrıldı. Ukrayna girişinde istihbaratı alıyor. Bozkır, Türkiye'ye getirildi. Getirilişinden tam 23 gün sonra, Cumhurbaşkanı, Bozkır'ın Ukrayna'da yakalanıp Türkiye'ye getirildiğini söyledi. Türkiye, yakalamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla öğrenmiş oldu. (...)"