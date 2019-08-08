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Dericilik sektörü eski günlerini arıyor

Malatya’da bir dönem ekonomik hayatın lokomotiflerinden olan dericilik sektörü eski günlerini arıyor.

08 Ağustos 2019 Perşembe 09:36
Dericilik sektörü eski günlerini arıyor

Malatya’da bir dönem ekonomik hayatın lokomotiflerinden olan dericilik sektörü eski günlerini arıyor.


20 yıl öncesine kadar neredeyse her köşe başında dericilikle uğraşan birilerini bulmak oldukça kolayken günümüzde ise bu işle uğraşan kişilerin sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Kentte dericilikle uğraşan 3-5 kişiden biri olan Ziya Yıldırım isimli esnaf, çırak yetişmediği için dericilik mesleğinin adeta can çekiştiğini söyledi.


40 yıldır bu işi yaptığını ifade eden Yıldırım, mesleğe çocukken başladığını, çıraklıktan buralara kadar geldiğini aktardı. Meslekten kazandığı parayla çocuklarını okuttuğunu dile getiren Yıldırım, en büyük isteğinin ise mesleği gelecek nesillere öğretmek olduğunu belirtti. Dericilik işinin yetenek işi olduğunu söyleyen Yıldırım, mesleğini çok sevdiğini ve kendi kendini geliştirerek bugünlere geldiğini kaydetti.


Her türlü alete göre deriden kılıf yaptığını vurgulayan Yıldırım, bunun yanında deriden elbise, cüzdan, çanta ve ayakkabı da yapabildiğini ifade etti. Dericilik sektörünün Malatya’da bitmek üzere olduğunu sözlerine ekleyen Yıldırım, en büyük sıkıntılarının çırak yetiştirememek olduğunu aktardı.


Sektör çalışanları olarak çağa ayak uydurmaya çalıştıklarını söyleyen Yıldırım, derinin hem sağlık hem de konfor açısından tercih edildiğini belirtti. Malatya’da deri tamiri ve boyaması denilince akla ilk kendisinin geldiğini ifade eden Yıldırım, mesleğin bütün inceliklerini bildiğini kaydetti.


Yıldırım, son olarak mesleğin bitmemesi için devletin kendilerine destek vermesini istedi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 09:36
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