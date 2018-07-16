Deri koltuk temizlerken bunlara dikkat edin!

DERİ KOLTUĞU TEMİZLEMEDEN BİLİNMESİ GEREKENLER

Temizlik sırasında bol miktarda su kullanırsanız deriye zarar verirsiniz. Deri yapısından dolayı yağlıdır ve kullanılan fazla suyla kurur ve çatlar. Bu nedenle temizlik sonrasında çok iyi bir şekilde kurulamanızı tavsiye ederiz.

Deri koltuklarda oluşan ağır lekeleri temizlemek için marketlerde satılan deri temizleme losyonlarını kullanmanızı öneririz. Derinin yağ oranını koruyup kurumasını ve çatlamasını engellediği gibi daha güvenli bir şekilde koltuğunuzun temizliği sağlanmış olur. Ayrıca ürün talimatlarının dışına çıkmamanızı öneririz.

Deri yüzey temizleyicisi dışında başka kimyasallar kullanmanız koltuğunuza zarar verebilir. Ağartıcı özelliği olan çamaşır suyu, tuz ruhu, aseton, bulaşık çamaşır deterjanlarından mümkün olduğunca uzak durun.

Temizleme sırasında sert fırça, bulaşık süngeri gibi sert malzemelerden üretilmiş ürünleri kullanmamalısınız. Hatta elektrikli süpürgeyle de süpürmeniz deri koltuklara zarar verecektir. Deri koltukları temizlerken mikrofiber bezleri kullanabilirsiniz. Eğer beyaz deri koltuğunuz varsa temizlik esnasında kullanacağınız bez de beyaz olmalıdır. Aksi takdirde deri koltuğunuz boyanabilir.

Deri koltukları uzun süre güneş ışığında bırakmak koltuğa zarar verir ve kısa sürede çatlamasına yol açar.

Temizleme işleminden sonra cilt bakım kremlerinden birini ya da biraz vazelini çok az miktarda sürebilirsiniz. Deri koltukların daha parlak görünmesini sağladığınız gibi çatlamalara da engel olmuş olursunuz.

DERİ KOLTUK NASIL TEMİZLENİR?

Deri koltukları temizlemenin bir çok alternatif yolu r,mevcut. Ev kadınlarının denediği ve olumlu sonuçlar aldığı temizleme yöntemlerini sizin için derledik. Oluşan lekeler göründüğünden daha ağırsa profesyonel yardım almanızı öneririz.

Temiz bir mikrofiber bezi yine temiz ılık bir suyun içine daldırın ve suyunu iyice sıkın. Çok bastırmadan dairesel hareketlerle koltuğun üzerinde oluşan tozları ve kiri temizleyin. Başka bir kuru bezle de iyice kurulayın.

Diğer başka bir yöntem ise portakal, muz veya limon kabukları ile deri koltukların temizlenmesidir. Kabukları deri koltuğunuzun üzerine iyice sürün ve parlamasını sağlayın. Kabukların oluşturacağı lekeleri temizlemek içinse temiz nemli bir bez kullanın.

Beyaz kalıp sabunlar deri koltuk temizlemede sıkça kullanılan ürünler arasındadır. Mikrofiber bez ve beyaz sabunla koltuğunuzu sildikten sonra ıslak bir bezle tekrar üstünden geçerek durulayın. Sonrasında kuru bez ile kurulamayı unutmayın.

Deri koltuğu temizlemenin bir diğer yolu da gliserinli su kullanmaktır. Eczanelerden temin edebildiğiniz gliserini, bir miktar suyun içine boşaltın ve mikrofiber bezle deri koltuğunuzu temizleyin. Tekrar kuru bir bezle kurulayın.