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'Derhal oradan kaldırın' Bir milyon ton radyoaktif su için acil uyarı!

Japonya’ya Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’ndan uyarı geldi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Fukuşima’da yaşanan felaketin ardından; tanklarda saklanan yüklü miktarda radyoaktif suyun ortadan kaldırılmasına ilişkin acil eylem planı çağrısında bulundu.

14 Kasım 2018 Çarşamba 06:30
'Derhal oradan kaldırın' Bir milyon ton radyoaktif su için acil uyarı!

UAEA uzmanlarından oluşan 13 kişilik heyet, bir hafta süren incelemeden sonra Tokyo'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Uzmanlar, yaklaşık bir milyon ton radyoaktif suyun santralin güvenliği açısından kritik olduğunu, suyun santralin bulunduğu bölgede yüzlerce tankta saklanmasının sadece geçici bir çözüm olabileceğini ve "ivedilikle" buradan çıkarılması gerektiğini söyledi.

Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima nükleer santralindeki üç reaktörün çekirdeklerinde erimeye ve radyoaktif sızıntıya neden olmuştu. Bölgede yaşayan on binlerce kişi sızıntı sonrası evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

5 seçenek

Japonya yönetimi, radyoaktif suyun Pasifik Okyanusu'na kontrollü salımı dahil 5 seçenek üzerinde duruyor. Nükleer uzmanlar, suyun okyanusa bırakılmasını tek gerçekçi seçenek olarak nitelendirirken, balıkçılar ve halk buna karşı çıkıyor.

Fukuşima'daki sızıntının tamamen kontrol altına alınıp santralin tasfiye edilmesinin on yıllar süreceği tahmin ediliyor.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 06:30
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