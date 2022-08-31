'Derhal Müslümanlardan özür dile’ Doğu Perinçek'in skandal sözlerine sert tepki

Yeni Akit/Ankara

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in Bordum’da katıldığı bir söyleşide partisinin ulaştığı kişi sayısını Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV)’in 1 yıllık tebliği sonucu ulaştığı kişi sayısı ile karşılaştırarak “Mekke'de tebliğde bulunduğu zaman kaç kişi Hz. Muhammed'e biat etti? Bir yılda ancak 40 kişiyi buldu. Biz hiç olmazsa 40 bin kişiyi bulduk. Hz. Muhammed'den çok ileri bir noktadayız” sözlerini sarf etmişti.

Derhal bütün Müslümanlardan özür dileyin!

Bu skandal sözlere sert tepki gösteren Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, Sayın Perinçek haddi aşan bu sözlerinizden dolayı derhal bütün Müslümanlardan özür dileyin. Peygamber Efendimiz’in (SAV) misyonu ve amacı ile sizin partinizin misyonu amacı arasında dağlar kadar fark vardır. Bu nasıl bir benzetmedir. “Hz. Muhammet’ten çok ileri bir noktadayız” ne demek? Bu talihsiz açıklamaların sürçü lisan olduğunu düşünüyor ve Doğu Perinçek’i derhal özür dilemeye davet ediyorum” açıklamasında bulundu.

Yıldız, “Siyasi rant hesaplarınız için, güzel dinimizi, Peygamber Efendimiz’i (SAV) siyasi söylemlerinize malzeme yapamazsınız. Hele hele onunla kendinizi hiç karşılaştıramazsınız. Böyle bir hata yaptığınızda bu milletten cevabını da alırsınız. Bu millet dinine Peygamberine yanlış yapanları asla unutmaz ve gereken tepkiyi de dinimizin öğütlediği aklı selim ve nezaket çerçevesinde vermesini gayet güzel bilir” ifadelerini kullandı.