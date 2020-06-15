  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Dereye düşen köpeği itfaiye kurtardı

Mersin’in Erdemli ilçesinde, düştüğü derenin kayalık ve çalılık bölümünde mahsur kalan köpek itfaiye tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 15:52:18 -
Dereye düşen köpeği itfaiye kurtardı

Mersin’in Erdemli ilçesinde, düştüğü derenin kayalık ve çalılık bölümünde mahsur kalan köpek itfaiye tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Sorgun Mahallesi’nde bir çiftçiye ait "Karabaş" adlı köpek, 10 metre yükseklikteki Sorgun Deresi’nin kayalık ve çalılık bölümüne düştü.


Köpeğini bulunduğu yerden çıkaramayan çiftçi, durumu itfaiyeye bildirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Erdemli Grup Amirliği ekipleri, ihbar üzerine kurtarma operasyonu başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından köpek bulunduğu yerden kurtarıldı.


Kurtarılan köpeğin heyecanla itfaiye ekipleriyle oynaması herkese gülümsetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı