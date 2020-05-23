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Dereye düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde OSB deresine düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 17:34:15 -
Dereye düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde OSB deresine düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.


Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan dereye köpek düştü. Hayvanın sesini duyan vatandaşlar Çaycuma itfaiyesini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri dereye inerek mahsur kalan köpeği kurtarma çalışmaları başlattı. Korkudan kıpırdamadan duran köpek ekipler tarafından dereden çıkarılarak gerekli müdahalelerden sonra doğaya bırakıldı. Vatandaşlar itfaiye ekiplerine özverili çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

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