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Yerel Dereye düşen 12 yaşındaki Cihan, 1 kilometre ileride bulundu! Kalp masajıyla hayata döndü ama...
Yerel

Dereye düşen 12 yaşındaki Cihan, 1 kilometre ileride bulundu! Kalp masajıyla hayata döndü ama...

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Dereye düşen 12 yaşındaki Cihan, 1 kilometre ileride bulundu! Kalp masajıyla hayata döndü ama...

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan sağanak yağışla birlikte dereye düşen ve 1 kilometre uzaklıkta bulunan 12 yaşındaki Cihan Basemir, kalp masajıyla hayata döndürülüp hastaneye kaldırıldı. Cihan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Meteorolojinin turuncu kodlu uyarıda bulunduğu Hatay'da gece saatlerinde yağış etkili oldu. Gece saatlerinde Özerli Mahallesi’nde 10 yaşındaki Cihan Basemir isimli çocuk dereye düştü. Özerli deresinde arama başlatan ekipler yaklaşık 1 kilometre mesafede çocuğu buldu. Sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılan çocuk, Dörtyol Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen çocuk kurtarılamayarak öldü.

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