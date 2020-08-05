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Aktüel

Dereye devrilen mobilya yüklü tırın altında kalan sürücü öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-05 11:33:07 -
Dereye devrilen mobilya yüklü tırın altında kalan sürücü öldü

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, dereye devrilen mobilya yüklü tırın altında sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, A.K. idaresindeki 44 LY 506 plakalı mobilya malzemesi yüklü tır, Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu 25. kilometrede dereye devrildi.

Kazada, tırın altında sıkışan sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay yerine bölge trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücünün cesedi, itfaiye ve polis ekiplerinin çalışması sonucu çıkartılıp Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle yola savrulan malzemeler toplandı.

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