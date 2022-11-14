Dereotu kürü: Dereotu faydalarına şok olacaksınız! (Hamilelikte dereotu) Dereotu TSH düşürür mu? Aç karnına dereotu yemek

Dere otu Türk mutfağında özellikle salata ve zeytinyağlı yemeklerde kullanılan bir bitkidir. Güney Rusya, Batı Afrika, Akdeniz ve Asya gibi ülkelerde yoğun olarak yetiştirilen dereotu bitkisi kokulu ve aromalı olmasıyla da öne çıkıyor. Hem taze hem de kurutulmuş şekillerde kullanılabilen dereotunun faydaları da saymakla bitmiyor.

Dereotu bitkisi; taze dere otu bitkisi, dereotu yağı veya dere otu tohumu şeklinde tüketilmektedir. Dereotu içinde bulunan A,C ve E vitamini, kalsiyum, magnezyum ve antioksidan özellikleri vücudu virüs ve bakterilere karşı koruyarak vücutta var olan iltihapları azaltmaktadır. Türk mutfağında ise dereotu çoğunlukla salatalarda, cacıklarda ve bakla üstünde kullanılmaktadır.

Yıllardan beri kullanılan dereotunun sağlığa yararı çoktur. Bu yararların başında tiroidleri tedavi etmesi yer almaktadır. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu dereotunun hızlı çalışan tiroidlerde yavaşlatma; yavaş çalışan tiroidlerde ise hızlandırma etkisi olduğunu bildiriyor. Dereotu genel itibari ile tiroid hormonunun çalışmasını dengelemektedir ki bu sebeple hem hipertiroid hem de hipotrioid hastaları için dereotu kürleri hazırlanmaktadır. Dereotunda bulunan anetol ana aktif maddesi insan vücudunda tiroid fonksiyonları etkilemektedir. Anetol en çok derotunun sap, kök ve yapraklarında bulunmakta olduğundan kür yapımında sap ve yaprakları birlikte kullanılmaktadır.

Maydanozgiller ailesinden olan dereotu kokulu ve aromalı bir bitkidir. Yemeklerde, hamur işlerinde, salatalarda ve zeytinyağlılarda kullanımı tercih edilen dereotu aynı zamanda sağlık için de kullanılmaktadır. Dereotu sahip olduğu keskin koku ile böceklerin uzaklaştırılması için de kullanılabilir. Farklı bölgelerde farklı isimler ile adlandırılabilen dereotunun en bilinen isimler tere otu, tarhana otu ve durak otu olarak karşımıza çıkar. Dereotu faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da önerilen bir bitkidir. Sizler için hazırladığımız yazımızda dereotu yararları hakkında tüm bilgileri bir araya getirdik.

Dereotu Faydaları

Dereotu hoş ve keskin kokusu ile keyifle tüketilen bitkiler arasında yer alır. Hem kurutulmuş hem de taze hali ile kullanılan bu şifalı bitki pek çok hastalığın tedavisinde de olumlu etki gösterir. Bu yüzden kişiler tarafından da faydaları ve zararları hakkında araştırmalar yapılır. İşte dereotunun faydaları hakkında her şey:

*Dereotu ağız problemi olan kişiler tarafından kullanılabilir. Yemeklerin dışında bir tutam yenilen dereotu ağız kokusu problemlerine çözüm olabilir.

*Sindirim sistemine iyi gelir. Dereotu tüketimi ile bağırsaklarda ve midede meydana gelen gaz sancısını engeller.

*Dereotunun içerisinde antioksidan oranı yüksek miktarda bulunur. Dereotu tüketimi vücutta meydana gelen zararlı maddelerin dışarıya atılmasına destek olabilir. Bunun yanı sıra idrar da söktürücüdür.

*Hıçkırık ve uyku problemi yaşayanlar tarafından tüketilebilir.

*Kadınların menopoz döneminde kullanılması fayda sağlar.

*Kalsiyum oranı yüksektir. Tüketimi ile kemik erimesi problemlerine fayda sağlar.

*Emziren kadınların kullanması önerilir. Sütün artmasını sağlar.

*Yüksek tansiyon hastalarının kullanması önerilir.

Dereotu Zararları

*Dereotundan elde edilen yağ cilt üzerinde kullanılabilir. Ancak hassas ciltler üzerinde kullanıldığında bazen tahriş meydana gelebilir.

*Dereotu suyu kullanımı cildin güneşe karşı daha hassas olmasına yol açabilir. Bu yüzden cilt üzerinde güneş yanıkları meydana gelebilir.

*Hamile kadınların dereotu tüketimi yaptığında dikkatli olması gerekmektedir. Doktora danışmadan dereotu tüketimi yapılmamalıdır.

*Dereotuna hassasiyeti olan kişilerin de kullanmaması gerekir.

Dereotu Neye İyi Gelir?

-Dereotu faydaları troid hastalığına da iyi gelir. Guatr hastalığı için tedavi gören kişilerin tedavi sürecinde kullanması önerilir.

-Dereotu hemoroide iyi gelir mi? sorusu da kişiler tarafından merak konusu olmaya devam etmektedir. Basur problemi yaşayan kişiler tarafından kullanılabilir. Yemeklerden önce tüketilen dereotu suyu basur oluşumunun yeniden ortaya çıkmasının önüne geçer.

-Fenol bileşiği bulunduğu için şekerin düşürülmesinde yardımcı olur.

-Yüksek tansiyon hastalığına iyi gelir.

-Dereotundan elde edilen yağ da emziren annelerin göğüslerinde meydana gelen yaraların iyileşmesine yardımcı olur.

Dereotu Zayıflatır mı?

Sağlığa oldukça fazla faydası bulunan dereotunun zayıflamaya etkisi olup olmadığı konusunda da araştırma yapılmaktadır. Dereotunun sindirim sistemini daha iyi çalıştırdığı bilinmektedir. Bunun yanı sıra dereotunun kalorisi sadece 17 kaloridir. Bu yüzden yemeklerde kullanılması uygun bir besindir. Kilo vermek isteyen kişiler dereotuna karşı hassasiyetleri bulunmaması halinde yoğurt ile birlikte dereotunu tüketebilir. Ancak dereotunun zayıflamaya birebir etkisi olduğunu söylemek doğru değildir.

Aç karnına dereotu yemek

Dereotu kürü sabahları aç karnına bir bardak ılık su ile birlikte tüketildiğinde yağların yakımını hızlandırır. Yüksek lif içeriğine sahip bir bitki olduğu için yemek öncesi ve yemeklerde dereotu tüketimi tokluk hissini arttırarak zayıflama yardımcı olur.

Hamilelikte dereotu

Normal şartlarda gebelik döneminde dereotu tüketmenin bir sakıncası olmaz. Sadece tükettiğiniz dereotu miktarını fazla abartmamanız gerekir. Eğer uygun miktarda tüketilirse, dereotu gebelik için faydalı etkiler yapabilir. Fazla tüketilen dereotu gebelikte ciltte olumsuz etkilere neden olabilir.

Dereotu tiroidi düşürür mü? Dereotu TSH düşürür mü?

Dereotu aynı zamanda hem hipotiroid hem de hipertiroid hastalarının imdadına yetişen mükemmel bir yardımcı tedavi kürüdür. Tiroid hızlı çalışıyor ise, yavaşlatmakta, yavaş çalışıyor ise de, hızlandırmaktadır. Yani, fazla çalışan tiroid bezini yavaşlatıyor, az çalışan tiroid bezini de hızlandırıyor

Tiroid Bezlerinin Az veya Çok Çalışması Tedavisi İçin Dereotu Kürü Kullanımı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu Tarifi

Dereotu hem hipertiroidi (tiroid bezlerinin çok çalışması) hem de hipotiroidi (tiroid bezlerinin az çalışması) tedavisinde oldukça faydalıdır.

Dereotu kürü:

1 yemek kaşığı taze dereotu günde 3 kez-sabah, öğle, akşam öğünlerinden önce- birkaç kere çiğnenir ve 2-3 yudum su ile yutulur. Kür 3 ay boyunca aralıksız tüketilir. 2 ay uyguladıktan sonra tiroid hormonları kontrol ettirilmelidir. Çünkü hastanın kullandığı ilaçlarda azaltma yapması gerekebilir. Bu konuda doktor karar verecektir, hasta asla kendi başına karar vermemelidir. Dereotu kürü; tiroidlerde bulunan nodüllerin küçülmesinde veya ilerleyişinin durdurulmasında çok yardımcıdır. Bu kürü kullanan birçok hastada tiroid problemleri için ilaç alımı durdurulmuştur, tiroidlerde var olan nodüller yok olmuştur. 5 ay bu kürü uygulayan hastalarda tiroid ilaçları bırakan oranı %90’ bulmaktadır.

İbn-i Sina 1000 yıl önce yazmış! Dereotu mide açısından zararlıdır. Bu nedenle dikkatli ve uzmanına danışarak tüketilmelidir.