Dereotlu havuçlu poğaça nasıl yapılır? Dereotlu kıyır kıyır poğaça
Kıyır kıyır dereotlu poğaça tarifi | Ağızda dağılan kıyır kıyır bir poğaça yapmak istiyorsanız tam size göre bir tarif ile karşınızdayız. Peki, dereotlu poğaça nasıl yapılır? Havuçlu dereotlu poğaça gerekli malzemeler
Hem kahvaltı için hem de çocuklarınızın beslenme çantası için leziz bir poğaça tarifi arıyorsanız dereotlu poğaça tarifini mutlaka denemelisiniz.
Dereotlu kıyır kıyır poğaça tarifi
Malzemeler:
- 2 adet havuç
- Yarım demet dereotu
- 150 gram tereyağı ya da margarin
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 çay bardağı yoğurt
- 1 yemek kaşığı sirke
- 1 paket kabartma tozu
- 2 adet yumurta ( 1 sarı üzerine)
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Aldığı kadar un
- 1 kase beyaz peynir
Dereotlu havuçlu poğaça nasıl yapılır?
Öncelikle dereotlarını yıkayıp ince ince kıyın.
Havuçların rendeleyip suyunu elinizle sıkın.
Tereyağı, sıvı yağ, yoğurt, sirke, kabartma toçu, yumurta, tuz, dereotu ve havucu güzelce karıştırın.
Ardından unu azar azar ilave edin.
Kulak memesi kıvamında bir hamur elde etmeniz gerekiyor.
Ardından hamurdan parçalar alıp içerisine peynir ekleyip şekil verin.
Poğaçaları yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.
Poğaçaların üzerine yumurta sarısı sürün.
Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında poğaçaları kızarana kadar pişirin.
Afiyet olsun.