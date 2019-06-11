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Dereleri böyle kirletiyoruz

Trabzon’un Araklı ilçesi Yoncalı mahallesinde beton mikserlerinden dereye dökülen çimento artıkları ve kimyasallar doğal yaşamı tehdit ediyor.

11 Haziran 2019 Salı 11:38
Dereleri böyle kirletiyoruz

Trabzon’un Araklı ilçesi Yoncalı mahallesinde beton mikserlerinden dereye dökülen çimento artıkları ve kimyasallar doğal yaşamı tehdit ediyor.


Araklı ilçesi Yeşilyurt Grup Yolu Yoncalı Mahallesi yakınlarındaki Yoncalı Deresi’ne kimliği belirsiz kişi veya kişilerce dökülen çimento artıkları ve kimyasal maddeler balık ölümlerine neden oldu.Gelişi güzel dökülen bu kimyasal maddenin beton santrallerinde, tünellerin giriş kısımlarında ve havuz yapımında kullanılan en tehlikeli kimyasallardan biri olduğu iddia edilirken, yöre halkı duruma isyan etti. Balık ölümlerinin yanı sıra dere içindeki kertenkelelerin de dökülen maddeye bulandığı gözlenirken, renginin ve derisinin yanıktan dolayı değiştiği görüldü. Mahalle sakinleri bu katliama karşı adli ve idari makamların harekete geçerek bir an önce soruşturma açılmasını talep ederken, yetkilileri göreve davet ettiler.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 11:38
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